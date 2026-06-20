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20.06.2026, 11:04

«Бедная команда богатого края»: болельщики «Каспия» выступили с открытым обращением

Спорт 0 1 320 Лиана Рязанцева

Болельщики ФК «Каспий» подняли вопрос о будущем команды. С открытым эмоциональным обращением выступил спортивный журналист Айнат Кабидулла, который озвучил проблемы, давно волнующие поклонников мангистауского клуба, передает Lada.kz

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

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В обращении говорится, что ФК «Каспий» из года в год дарит своим болельщикам ложные надежды.

Настоящее мангистауского клуба выглядит туманным, а будущее пока не внушает оптимизма. Каждый сезон повторяется один и тот же сценарий: либо команда лидирует в Первой лиге, либо оказывается среди аутсайдеров Премьер-лиги. В элиту казахстанского футбола «Каспий» выходит, но складывается впечатление, что четкой цели и стратегии у клуба там нет. Как болельщикам не разочаровываться в команде, которая сама не понимает, куда движется? К тому же сейчас клуб вынужден постоянно переезжать между Шымкентом и Кызылордой. Почему бы не последовать примеру соседнего «Атырау» и не закрепиться хотя бы в одном городе? Неужели вы действительно считаете, что потеря очков связана только со слабостью состава? Пожалейте хотя бы своих футболистов, если не себя, - написал Айнат Кабидулла в своем Telegram-канале.

Айнат Кабидулла поделился, что год назад побывал в Актау на матче по футзалу. По его словам, арена была полностью заполнена, царила потрясающая атмосфера, а поддержка болельщиков была на высочайшем уровне.

 Уверен, эти же люди с не меньшим энтузиазмом поддерживали бы и футбольный «Каспий». Неужели так сложно организовать для фанатов хотя бы автобус на выездные матчи? Пусть игроки хотя бы раз почувствуют, что играют дома, а не на нейтральном поле. И отдельный вопрос к Нуртасу Кургулину. В начале сезона вы обещали, что команда будет играть домашние матчи в Актау. Уже середина сезона. Где обещанные прожекторы, готовое поле и VAR-комната? Работают ли приглашенные специалисты? Или это очередное обещание, которое так и останется невыполненным, - заключил Айнат Кабидулла.

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