24.05.2026, 13:17

«Каспий» обыграл «Актобе» в четвертьфинале футзального ЧРК

Спорт Ольга Максимова

Футзальный клуб "Каспий" из Актау в субботу, 23 мая, обыграл "Актобе" со счетом 6:5 на своем паркете в рамках четвертьфинальной серии, проигрывая по ходу поединка с разницей в два мяча, передаёт Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Фото: instagram.com/mfccaspiy/
В плей-офф футзального первенства Казахстана вышли восемь лучших команд регулярного сезона, «Актобе» занял в гладком розыгрыше третью строчку и получил в оппоненты шестую команду регулярки - актауский «Каспий».  

Поначалу игру вели гости, открывшие счет на третьей минуте: Альберт Акбаликов буквально запихал мяч за линию ворот «Каспия» после того, как тот заметался по вратарской хозяев. После этого игра долгое время шла без забитых голов, но на 16-й минуте актаусцы отыгрались - Дамир Каирбай, прокинув себе мяч на ход, убежал из глубины площадки к чужим владениям и с ходу вложил снаряд в ближнюю «девятку» без шансов для голкипера «Актобе».

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей. В начале второй половины встречи же преимущество гостей достигло двух мячей, Нурбек Карагулов вырвался один на один с вратарем хозяев и переиграл его в ближнем бою. После этого в матче наступила голевая засуха, которая продлилась до 36-й минуты, когда Лукас Нуньес при розыгрыше пятого полевого сумел сократить отставание «Каспия» до минимума, 2:3.

Хозяева продолжили разыгрывать «лишнего» полевого, выпускаемого вместо вратаря, и на 37-й минуте Райымбек Жума ударом в упор восстановил равновесие, 3:3. «Каспий» продолжил рисковать, выпуская на паркет пятого полевого - и за 32 секунды до конца основного времени матча пропустили, потеряв мяч в середине площадки и выпустив к пустым воротам Нурыбека Кабылбаева, 4:3. Однако за 20 секунд до финального свистка Жума при розыгрыше пятого лишнего оформил дубль, сравнял счет – 4:4 – и перевел матч в овертайм.

В дополнительное время Нуньес при розыгрыше углового расстрелял в упор ворота «Актобе», во втором овертайме Бауржан Умирбаев ударом от своих ворот поразил чужой пустой створ в тот момент, когда соперники пытались разыграть пятого полевого вместо вратаря, за 14 секунд до конца Акбаликов сократил отставание гостей до минимума, но на большее у «Актобе»  времени не хватило, 6:5 в пользу «Каспия» в матче и 1:0 в его же пользу в серии, 27 мая эти соперники встретятся в Актобе во втором матче, если в нем выиграют хозяева, то 28 мая там пройдет третья игра.

