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20.07.2026, 10:10

Спортсмены из Мангистау завоевали четыре медали на турнире по тхэквондо в Южной Кореи

Спорт 0 1 008 Лиана Рязанцева

С 17 по 22 июля в городе Чхунчхон (Южная Корея) проходит международный рейтинговый турнир по тхэквондо WT «CHUNCHEON KOREA OPEN G-2» среди взрослых, молодежи и юниоров. Спортсмены из Мангистау завоевали три серебрённые и дну бронзовую медали, передаёт Lada.kz.

Фото управления физической культуры и спорта региона
Фото управления физической культуры и спорта региона

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Спортсмены из Мангистауской области успешно выступили на международном рейтинговом турнире по тхэквондо WT «CHUNCHEON KOREA OPEN G-2», который проходит с 17 по 22 июля в городе Чхунчхон (Южная Корея).

Наши спортсмены пополнили копилку национальной сборной Казахстана тремя серебряными и одной бронзовой медалями.

Призерами турнира стали:

«Серебро»

  • Аманкелды Багдат — весовая категория до 48 кг;
  • Сагынгали Жанторе — весовая категория до 78 кг;
  • Есенгали Айару — весовая категория до 42 кг.

«Бонза»

  •  Жарас Нурила — весовая категория до 68 кг.

В управлении физической культуры и спорта Мангистауской области поздравили спортсменов и их наставников с успешным выступлением.

Поздравляем наших спортсменов и тренерский штаб, подготовивший их к соревнованиям, с достойным выступлением и высокими результатами на международном турнире. Ваше упорство, трудолюбие и стремление к победе являются ярким примером для подрастающего поколения спортсменов. Желаем вам и в дальнейшем покорять спортивные вершины, подниматься на пьедестал почета и с гордостью поднимать Государственный флаг Казахстана на мировых аренах. Пусть впереди будет еще больше побед, ярких достижений и новых спортивных успехов, — отметили в ведомстве.

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