Спортсмены из Мангистау завоевали четыре медали на турнире по тхэквондо в Южной Кореи

С 17 по 22 июля в городе Чхунчхон (Южная Корея) проходит международный рейтинговый турнир по тхэквондо WT «CHUNCHEON KOREA OPEN G-2» среди взрослых, молодежи и юниоров. Спортсмены из Мангистау завоевали три серебрённые и дну бронзовую медали, передаёт Lada.kz .

Фото управления физической культуры и спорта региона

Спортсмены из Мангистауской области успешно выступили на международном рейтинговом турнире по тхэквондо WT «CHUNCHEON KOREA OPEN G-2», который проходит с 17 по 22 июля в городе Чхунчхон (Южная Корея).

Наши спортсмены пополнили копилку национальной сборной Казахстана тремя серебряными и одной бронзовой медалями.

Призерами турнира стали:

«Серебро»

Аманкелды Багдат — весовая категория до 48 кг;

Сагынгали Жанторе — весовая категория до 78 кг;

Есенгали Айару — весовая категория до 42 кг.

«Бонза»

Жарас Нурила — весовая категория до 68 кг.

В управлении физической культуры и спорта Мангистауской области поздравили спортсменов и их наставников с успешным выступлением.