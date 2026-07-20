Спортсмены из Мангистау завоевали четыре медали на турнире по тхэквондо в Южной Кореи

С 17 по 22 июля в городе Чхунчхон (Южная Корея) проходит международный рейтинговый турнир по тхэквондо WT «CHUNCHEON KOREA OPEN G-2» среди взрослых, молодежи и юниоров. Спортсмены из Мангистау завоевали три серебрённые и дну бронзовую медали, передаёт Lada.kz.
Спортсмены из Мангистауской области успешно выступили на международном рейтинговом турнире по тхэквондо WT «CHUNCHEON KOREA OPEN G-2», который проходит с 17 по 22 июля в городе Чхунчхон (Южная Корея).
Наши спортсмены пополнили копилку национальной сборной Казахстана тремя серебряными и одной бронзовой медалями.
Призерами турнира стали:
«Серебро»
«Бонза»
В управлении физической культуры и спорта Мангистауской области поздравили спортсменов и их наставников с успешным выступлением.
Поздравляем наших спортсменов и тренерский штаб, подготовивший их к соревнованиям, с достойным выступлением и высокими результатами на международном турнире. Ваше упорство, трудолюбие и стремление к победе являются ярким примером для подрастающего поколения спортсменов. Желаем вам и в дальнейшем покорять спортивные вершины, подниматься на пьедестал почета и с гордостью поднимать Государственный флаг Казахстана на мировых аренах. Пусть впереди будет еще больше побед, ярких достижений и новых спортивных успехов, — отметили в ведомстве.
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