Спортсмены из Мангистау стали призерами международного турнира

В Астане впервые состоялся международный турнир Altaic Taekwondo Championships. Соревнования, включенные в официальный календарь World Taekwondo и имеющие категорию G1, собрали на одной площадке сильнейших спортсменов стран Алтайского пространства. В их числе и тхэквондисты из Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото: instagram.com/sport_basqarmasy_mangystau/

Международный турнир по тхэквондо (WT) среди взрослых и молодежи «Altaic Taekwondo Championships G1» проходил с 20 по 23 июня. В нем приняли участие более 400 сильнейших спортсменов из Южной Кореи, Узбекистана, Монголии, Кыргызстана, Азербайджана, Турции, Российской Федерации и Казахстана.

На данном турнире спортсмены отделения тхэквондо ОРММИК (Областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва) достойно представили сборную Казахстана и пополнили копилку национальной команды двумя бронзовыми медалями.

Багдат Аманкельды стал бронзовым призером в весовой категории до 45 килограммов, Жанторе Сагынгали – в весовой категории до 78 кгилограммов