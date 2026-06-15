Спортсмены из Мангистау завоевали медали на чемпионате Азии по универсальным единоборствам

Чемпионат Азии по универсальному бою завершился 14 июня в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан). Воспитанники мангистауской спортивной школы «Жас Батыр» продемонстрировали высокий уровень мастерства и завоевали девять медалей различного достоинства, передает Lada.kz.
Чемпионат Азии по универсальным единоборствам среди юниоров и юниоров приходил 13-14 июня в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан).
Участие приняли сотни спортсменов из стран Азии, включая представителей Казахстана.
Спортивную честь Мангистауской области защищали воспитанники школы «Жас Батыр».
Ребята продемонстрировали высокий уровень мастерства и завоевали девять медалей, из которых пять — золотые.
Так, золотые медали взяли Изатулла Бейбарыс (40 кг), Молдабаев Есет (45 кг), Жайлау Нурдаулет (65 кг), Даулет Аружан (+65 кг) и Сайлаубаев Айдос (55 кг) .
Второе место занял Сеийд Нуржан (65 кг).
Бронзовыми призерами стали Куранбаев Диярбек (55 кг), Оразбай Мирас (65 кг), Колганат Курмангазы (+100 кг).
Поздравляем наших спортсменов и тренера Нурдаулета Аймбетова с яркими победами! Пусть чемпионов будет как можно больше, а наш небесно-голубой флаг всегда гордо развевается, - отметили в управлении физической культуры и спорта Мангистауской области.
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