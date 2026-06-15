Спортсмены из Мангистау завоевали медали на чемпионате Азии по универсальным единоборствам

Чемпионат Азии по универсальному бою завершился 14 июня в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан). Воспитанники мангистауской спортивной школы «Жас Батыр» продемонстрировали высокий уровень мастерства и завоевали девять медалей различного достоинства, передает Lada.kz .

Фото: sport_basqarmasy_mangystau

Чемпионат Азии по универсальным единоборствам среди юниоров и юниоров приходил 13-14 июня в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан).

Участие приняли сотни спортсменов из стран Азии, включая представителей Казахстана.

Спортивную честь Мангистауской области защищали воспитанники школы «Жас Батыр».

Ребята продемонстрировали высокий уровень мастерства и завоевали девять медалей, из которых пять — золотые.

Так, золотые медали взяли Изатулла Бейбарыс (40 кг), Молдабаев Есет (45 кг), Жайлау Нурдаулет (65 кг), Даулет Аружан (+65 кг) и Сайлаубаев Айдос (55 кг) .

Второе место занял Сеийд Нуржан (65 кг).

Бронзовыми призерами стали Куранбаев Диярбек (55 кг), Оразбай Мирас (65 кг), Колганат Курмангазы (+100 кг).