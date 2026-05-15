18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.17
547.47
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.05.2026, 10:01

Спортсмены из Мангистау стали победителями чемпионата Азии

Спорт 0 765 Лиана Рязанцева

Аманжан Жанай и Нуржанат Бекназар из Мангистауской области достойно выступили на чемпионате Азии среди спортсменов U15, который проходит в Ташкенте, передает Lada.kz.

Коллаж автора. Фото предоставлено Жарасом Калимовым.
Коллаж автора. Фото предоставлено Жарасом Калимовым.

Похожие новости

Континентальный турнир проходит с 3 по 15 мая в Ташкенте (Узбекистан). В нем принимают участие более 460 юных боксеров из 21 страны Азии.

Нашу область представляли два спортсмена Аманжан Жанай в весе до 67 килограммов и юная боксерша Нуржанат Бекназар в весовой категории до 37 килограммов.

Оба боксера прошли долгий путь до данного чемпионата Азии. Начиная с областного отбора и заканчивая чемпионатом Казахстана, где они стали лучшими в своих весовых категориях. Затем были подготовленные сборы в несколько этапов. Где они также показали себя подготовленными. И лучшими достойными чтобы представить нашу страну на континентальном уровне, - рассказал тренер Жарас Калимов.

Жарас Калимов сообщил, что Нуржанат Бекназар на чемпионате Азии провела три напряжённых и зрелищных поединка.

В четвертьфинале она одержала победу над спортсменкой из Кыргызстана, затем в полуфинале уверенно встретилась с представительницей Тайбэя. В финальном бою Нуржанат Бекназар провела три конкурентных раунда, однако по итогам поединка уступила спортсменке из Индии, завоевав серебряную медаль чемпионата Азии, - отметил Жарас Калимов.

Нуржанат Бекназар из Жанаозена. Боксом она занимается уже три года под руководством тренера Нурхана Ысыкбаева.

Аманжан Жанай завоевал золотую медаль в весовой категории до 67 килограммов и стал чемпионом Азии.

Наш парень Аманжан на пути к чемпионскому титулу провел уверенный поединок против хозяина ринга – узбекского боксера. Уже в первом раунде он отправил соперника в нокдаун и одержал убедительную победу. В финале нашему спортсмену противостоял представитель Индии. Аманжан продемонстрировал высокий уровень подготовки и завершил поединок досрочно, одержав победу техническим нокаутом после двух нокдаунов соперника, - рассказал Жарас Калимов.

Аманжан Жанай родом из села Таучик Тупкараганского района и является воспитанником тренера Нурлыхата Отепергенова.

Тренерский штаб, подготовивший спортсменов к чемпионату, был представлен опытными специалистами: старший тренер среди юниорок, заслуженный тренер РК Жарас Калимов, тренер Нурхан Ысыкбаев, старший тренер среди юниоров Салауат Мыразабаев, а также тренер Нурлыхат Отепберген.

Все специалисты внесли значительный вклад в подготовку спортсменов и достижение высоких результатов на соревнованиях. Выражаем огромную благодарность областному управлению физической культуры и спорта в лице Каната Мангубаева за оказанную помощь и предоставленную возможность участия в соревнованиях. Также благодарим дирекцию по развитию спорта области в лице Манарбека Бисекенова и президента федерации бокса региона Марата Магзумова за поддержку и вклад в развитие спорта, - подчеркнул Жарас Калимов.

8
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Новые правила выплат пенсий в Казахстане: что нужно знать о пороге в 828 588 тенгеНовости Казахстана
28.04.2026, 16:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь