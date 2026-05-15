Спортсмены из Мангистау стали победителями чемпионата Азии

Аманжан Жанай и Нуржанат Бекназар из Мангистауской области достойно выступили на чемпионате Азии среди спортсменов U15, который проходит в Ташкенте, передает Lada.kz .

Континентальный турнир проходит с 3 по 15 мая в Ташкенте (Узбекистан). В нем принимают участие более 460 юных боксеров из 21 страны Азии.

Нашу область представляли два спортсмена Аманжан Жанай в весе до 67 килограммов и юная боксерша Нуржанат Бекназар в весовой категории до 37 килограммов.

Оба боксера прошли долгий путь до данного чемпионата Азии. Начиная с областного отбора и заканчивая чемпионатом Казахстана, где они стали лучшими в своих весовых категориях. Затем были подготовленные сборы в несколько этапов. Где они также показали себя подготовленными. И лучшими достойными чтобы представить нашу страну на континентальном уровне, - рассказал тренер Жарас Калимов.

Жарас Калимов сообщил, что Нуржанат Бекназар на чемпионате Азии провела три напряжённых и зрелищных поединка.

В четвертьфинале она одержала победу над спортсменкой из Кыргызстана, затем в полуфинале уверенно встретилась с представительницей Тайбэя. В финальном бою Нуржанат Бекназар провела три конкурентных раунда, однако по итогам поединка уступила спортсменке из Индии, завоевав серебряную медаль чемпионата Азии, - отметил Жарас Калимов.

Нуржанат Бекназар из Жанаозена. Боксом она занимается уже три года под руководством тренера Нурхана Ысыкбаева.

Аманжан Жанай завоевал золотую медаль в весовой категории до 67 килограммов и стал чемпионом Азии.

Наш парень Аманжан на пути к чемпионскому титулу провел уверенный поединок против хозяина ринга – узбекского боксера. Уже в первом раунде он отправил соперника в нокдаун и одержал убедительную победу. В финале нашему спортсмену противостоял представитель Индии. Аманжан продемонстрировал высокий уровень подготовки и завершил поединок досрочно, одержав победу техническим нокаутом после двух нокдаунов соперника, - рассказал Жарас Калимов.

Аманжан Жанай родом из села Таучик Тупкараганского района и является воспитанником тренера Нурлыхата Отепергенова.

Тренерский штаб, подготовивший спортсменов к чемпионату, был представлен опытными специалистами: старший тренер среди юниорок, заслуженный тренер РК Жарас Калимов, тренер Нурхан Ысыкбаев, старший тренер среди юниоров Салауат Мыразабаев, а также тренер Нурлыхат Отепберген.