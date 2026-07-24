Футбольный клуб «Каспий» объявил о подписании нового игрока

Тимур Курбанов. Фото: ФК "Каспий"

Футболист выступает на позиции левого защитника и является игроком молодежной сборной Казахстана (U-21).

В клубе рассчитывают, что Тимур Курбанов поможет команде во второй части сезона благодаря своей скорости, надежной игре в обороне и высокой работоспособности.

Тимур Курбанов родился 21 июня 2006 года, его рост составляет 178 сантиметров. Он играет на левом фланге обороны.