Футбольный клуб «Каспий» объявил о подписании нового игрока

Актауский «Каспий» сообщил о подписании 21-летнего казахстанского защитника Тимура Курбанова, передаёт Lada.kz.
Футболист выступает на позиции левого защитника и является игроком молодежной сборной Казахстана (U-21).
В клубе рассчитывают, что Тимур Курбанов поможет команде во второй части сезона благодаря своей скорости, надежной игре в обороне и высокой работоспособности.
Тимур Курбанов родился 21 июня 2006 года, его рост составляет 178 сантиметров. Он играет на левом фланге обороны.
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