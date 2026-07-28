Пляжные волейболисты из Актау стали победителями второго тура чемпионата Казахстана

Спортсмены из Актау стали лидерами второго тура чемпионата Республики Казахстан по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. По итогам соревнований команды «Каспий» и «Каспий-1» заняли первое и второе места соответственно, передаёт Lada.kz .

Фото: Ярослав Брэм

Второй тур национального первенства собрал сильнейшие команды страны.

Игры проходили с 24 по 26 июля в Актау. На протяжении нескольких игровых дней участники демонстрировали высокий уровень подготовки, зрелищную и напряженную борьбу за призовые места.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

1 место — «Каспий»;

2 место — «Каспий-1»;

3 место — «Буревестник».

Успешное выступление позволило актауским волейболистам занять сразу две верхние ступени пьедестала, подтвердив высокий уровень подготовки и мастерство спортсменов.

На несколько дней волейбольные площадки превратились в место, где каждый розыгрыш был похож на отдельную историю: с неожиданными поворотами, красивыми камбэками и яркими победами. Актау вновь стал точкой притяжения для лучших представителей этого вида спорта, а шум морских волн стал естественным сопровождением матчей, в которых эмоции порой звучали громче трибун. Песок сохранит следы игры лишь до следующего ветра, а самые яркие моменты этого тура останутся в памяти его участников, зрителей и на страницах соцсетей, - поделился впечатлением спортивный обозреватель Ярослав Брэм.

Организаторы поблагодарили все команды за зрелищные и бескомпромиссные матчи, а болельщиков — за активную поддержку спортсменов на протяжении всего турнира.

В волейбольном клубе сообщили, что впереди спортсменов ждут третий и четвертый туры чемпионата Казахстана. Соревнования пройдут в августе и сентябре в разных городах страны. По итогам заключительных этапов будут определены победители и призеры национального первенства.

Ранее на этой же площадке состоялся второй тур чемпионата Казахстана по пляжному волейболу среди девушек, в котором приняли участие спортсменки четырех возрастных категорий: 2008–2009, 2010–2011, 2012–2013 и 2014–2015 годов рождения.