Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
21.04.2026, 18:35

Волейболисты из Мангистау стали чемпионами республиканского турнира

Спорт 0 789 Лиана Рязанцева

В рамках плей-офф 34-го чемпионата РК по волейболу среди мужских команд Высшей Лиги прошел открытый Кубок акима области Улытау. Команда из Мангистауской области заняла первое место, передает Lada.kz.

Фото федерации волейбола Мангистауской области

С 15 по 21 апреля прошел открытый Кубок акима области Улытау. В турнире приняли участие команды из разных областей станы.

По итогам напряжённой борьбы и захватывающих матчей команда из Мангистауской области заняла первое место. Спортсмены занимаются под руководством главного тренера Данияра Нурмуханбетова.

Второе место завоевала команда «Кайсар» из Кызылординской области, третье место – команда «Иртыш» из Павлодарской области.

Лучшим игроком в составе команды признан Кайрат Байбеков. Кроме того, Владислав Мастихин приглашён на сборы национальной сборной Казахстана, которые пройдут в Актобе с 15 мая по 18 июня. Благодарим всех участников за высокий уровень игры и поздравляем победителей с заслуженными наградами, - сообщили в пресс-службе региональной федерации волейбола.

Напомним, в 2025 году спортсмен из Мангистауской области, воспитанник волейбольного клуба «Каспий» Сагыныш Оразал стал чемпионом III Азиатских юношеских игр по пляжному волейболу. Игры проходили в в Бахрейне. В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды из стран Азии – Казахстана, Таиланда, Китая, Индонезии, Ирана, Катара, Шри-Ланки, Саудовской Аравии, Малайзии, Мальдив и Монголии.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Названа стоимость новой национальности в КазахстанеНовости Казахстана
24.03.2026, 09:37 0

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь