Волейболисты из Мангистау стали чемпионами республиканского турнира

В рамках плей-офф 34-го чемпионата РК по волейболу среди мужских команд Высшей Лиги прошел открытый Кубок акима области Улытау. Команда из Мангистауской области заняла первое место, передает Lada.kz .

Фото федерации волейбола Мангистауской области

С 15 по 21 апреля прошел открытый Кубок акима области Улытау. В турнире приняли участие команды из разных областей станы.

По итогам напряжённой борьбы и захватывающих матчей команда из Мангистауской области заняла первое место. Спортсмены занимаются под руководством главного тренера Данияра Нурмуханбетова.

Второе место завоевала команда «Кайсар» из Кызылординской области, третье место – команда «Иртыш» из Павлодарской области.

Лучшим игроком в составе команды признан Кайрат Байбеков. Кроме того, Владислав Мастихин приглашён на сборы национальной сборной Казахстана, которые пройдут в Актобе с 15 мая по 18 июня. Благодарим всех участников за высокий уровень игры и поздравляем победителей с заслуженными наградами, - сообщили в пресс-службе региональной федерации волейбола.

Напомним, в 2025 году спортсмен из Мангистауской области, воспитанник волейбольного клуба «Каспий» Сагыныш Оразал стал чемпионом III Азиатских юношеских игр по пляжному волейболу. Игры проходили в в Бахрейне. В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды из стран Азии – Казахстана, Таиланда, Китая, Индонезии, Ирана, Катара, Шри-Ланки, Саудовской Аравии, Малайзии, Мальдив и Монголии.