Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
31.12.2025, 13:05

Спел песню - получил подарок: как Lada.kz поздравила жителей Актау

Видеорепортажи 0 744 Сергей Кораблев

Новый год в Актау вновь проходит без снега, однако это не стало поводом для уныния. Журналисты Lada.kz решили по‑праздничному поздравить горожан и проверить, насколько хорошо они помнят новогодние стихи и песни.

 

 

Кадр видео
Кадр видео

Новый год в Актау снова без снега, но горожан этим уже не удивишь. По словам жителей, главное, чтобы праздник был в домах — со светом, водой и теплом. Несмотря на привычные трудности, актаусцы встречают Новый год с хорошим настроением.

Чтобы создать праздничную атмосферу, журналисты решили поздравить жителей города необычным способом — провести уличный опрос и предложить прохожим вспомнить новогодние стихи или песни. За правильно исполненную строчку участники получали сладкие подарки и заряд позитивных эмоций.

К акции присоединились люди разного возраста. Кто-то без раздумий начинал читать знакомые с детства стихи, а кто-то вспоминал новогодние песни прямо на ходу. Взамен все участники получали подарки и искренние поздравления.

Таким образом, несмотря на отсутствие снега, Актау доказал, что новогоднее настроение зависит не от погоды, а от людей, которые умеют радоваться празднику и делиться теплом друг с другом.

Редакция Lada.kz поздравляет жителей Актау с Новым годом. Пусть 2026 год будет добрым, тёплым и счастливым. Впереди будет больше поводов для улыбок и меньше тревог.

Напомним, Актау готовится встретить 2026 год новым праздничным оформлением. Власти направили порядка 80 миллионов тенге на украшение центральных пространств и улиц. Такой бюджет для западного города кажется внушительным, но его распределение и визуальный эффект вызвали неоднозначную реакцию жителей.

