Как украсили Актау к Новому году: 80 млн тенге из бюджета VS критика жителей

Актау готовится встретить 2026 год новым праздничным оформлением. Городские власти направили порядка 80 миллионов тенге на украшение центральных пространств и улиц. Такой бюджет для западного города кажется внушительным, но его распределение и визуальный эффект вызвали неоднозначную реакцию жителей, сообщает Lada.kz .

Фото: архив Lada.kz

Как сообщили в Актауском городском акимате, оформлением областного центра к Новому году занималось ТОО «New Level». В рамках заключенного договора были установлены две искусственные ели высотой 20 метров, приобретенные годом ранее. Главные символы праздника прошли реконструкцию и традиционно их разместили у амфитеатра в 15А микрорайоне и у музея имени Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне.

Кроме самих ёлок, вокруг них расставили малые архитектурные формы (МАФ) на новогоднюю тематику и оборудованные фотозоны. Также по городу осуществили световое оформление улиц, деревьев, клумб и кустарников. Власти подчеркнули, что значительная часть декоративных элементов в этом году была приобретена заново, поскольку прошлогодние украшения нуждались в обновлении.

По сравнению с прошлым годом, когда на новогоднее убранство было потрачено почти 98,4 млн тенге (включая покупку двух новых ёлок, светодиодную подсветку, реставрацию МАФ и монтаж), в этом году акцент сделали на обновлении, перераспределив часть средств на дополнительные украшения и фотозоны.

Горожане тем временем отмечают, что эффект «новогоднего настроения» ощущается локально и точечно, а общая атмосфера на улицах остается довольно серой. Комментарии в социальных сетях и опросы показывают, что люди хотели бы более масштабной подготовки к Новому году, чтобы почувствовать по-настоящему праздничную атмосферу по всему Актау.

Частные территории

К примеру, в отеле Holiday Inn Aktau, расположенном в 4 микрорайоне, рассказали о том, что бюджет на новогоднее оформление формируется ежегодно и напрямую зависит от выбранной концепции. Конкретные суммы не раскрываются, однако отмечается, что значительная часть средств традиционно направляется на внешнее оформление фасада здания, которое работает не только для гостей отеля, но и для городской среды в целом.

В расходы входят установка и оформление центральной ёлки, декоративные элементы фасада и интерьера, архитектурная и фасадная подсветка, оформление лобби и общественных зон, а также монтаж и демонтаж конструкций.

В этом году фасад отеля выполнен в концепции огненного пегаса. Центральным элементом стал символичный конь – образ силы, движения и обновления. Внутреннее пространство, напротив, оформлено в более сдержанном, элегантном стиле с элементами греческой эстетики, что создает гармоничный контраст.

Над праздничным оформлением работала внутренняя команда отеля совместно с профессиональными подрядчиками АК «Бастау». Такой формат позволяет учитывать как международные стандарты сети Holiday Inn, так и локальный культурный контекст города. В Holiday Inn Aktau отмечают, что во время праздников сюда приходят семьи и молодежь, фотографируются и делятся снимками в социальных сетях. Таким образом, отель становится частью новогоднего маршрута горожан.

Для ТРЦ «Saya Park» наступающий праздник Новый год – первый, и по словам представителей центра, было принципиально важно удивить гостей и создать полноценную праздничную атмосферу. Конкретный бюджет также не раскрывается, однако подчеркивается, что он был «достаточным и осознанным».

Оформление охватило сразу несколько ключевых зон:

входную группу и парковку;

новогодние ёлки на нулевом и первом этажах;

ресепшен с символом года;

малые и верхние атриумы, украшенные вертикальными гирляндами и крупными декоративными формами в виде новогодних игрушек с подсветкой;

главную входную группу, дополненную подарочными коробками с цифрами наступающего 2026 года.

Особое внимание привлекла уличная ёлка, которая, по наблюдениям ТРЦ, стала самой популярной фотолокацией. Процесс украшения территории занял более 10 дней, а над концепцией команда работала около месяца, сотрудничая с профессиональными декораторами.

Изначально рассматривалась идея «ледяной сказки» в серебристых оттенках, однако в итоге выбор сделали в пользу классической новогодней палитры – красного и зеленого цветов. По словам представителей центра, решение оправдало себя: ТРЦ получил активную положительную обратную связь, особенно в социальных сетях, где локации «Saya Park» стали одним из главных символов новогоднего настроения в Актау.

Сравнение с другими городами Казахстана

Lada.kz решила сравнить ситуацию с другими регионами Казахстана и показать, как они подготовились к встрече 2026 года и какие бюджетные средства были потрачены на эти цели.

Атырау

Соседний Атырау на оформление отдал около 40 млн тенге, включая установку пяти ёлок высотой 18 метров. Дополнительно 9,4 млн тенге направят на организацию концерта на площади Исатая-Махамбета. Праздничный фейерверк в ночь на 1 января обойдется бюджету в 5,6 млн тенге. В этот же день для горожан также состоится праздничный концерт.

Актобе

В акимате Актобе сообщили, что бюджетные средства на новогоднее оформление города выделяться не будут, а украшение обеспечат за счёт спонсоров. Каждая организация займется прилегающей к ней территорией. Покупку новой главной ёлки также не планируют, установят прошлогоднюю. Кроме того, городские власти ведут поиск спонсоров для организации праздничного фейерверка. С 19 декабря по 7 января в Актобе пройдет ряд мероприятий для детей и взрослых.

Уральск

В Уральске на праздники выделили всего 11 млн тенге. В городском акимате уточнили, что массовые мероприятия планируется провести за счёт спонсорских средств. В эту сумму входят организация утренников с подарками от градоначальника для детей с инвалидностью и детей из малообеспеченных семей, новогоднее оформление площади Первого президента, а также подготовка и проведение концертов. Приобретение новой ёлки и декора не предусмотрено, как и приглашение звезд эстрады. 31 декабря у главной городской ёлки для жителей Уральска запланирована праздничная программа с фейерверком.

Шымкент

В Шымкенте на новогоднее оформление в этом году выделено 99 миллионов тенге. По словам акима города, часть праздничных конструкций и украшений будет использована повторно, однако в отдельных локациях потребовались дополнительные работы, что привело к увеличению бюджета.

Астана и Алматы

Крупнейшие города страны демонстрируют более масштабные бюджеты.

В Астане на оформление и мероприятия выделено 365 млн тенге. Эти средства идут на установку и украшение главной ёлки, оформление центральных площадей, улиц, парков, монтаж световых инсталляций и иллюминации, а также привлечение спонсоров.

В Алматы районы самостоятельно формируют бюджеты. В управлении культуры пока не объявили единый бюджет, но известно, что отдельные районы тратят от 92 млн до 200 млн тенге на оформление, инсталляции и 3D-фигуры, фотозоны, гирлянды в парках и на деревьях, а также праздничные программы.

В итоге новогодняя подготовка в городах Казахстана наглядно показывает, что не столь важен масштаб бюджета, сколько то, как именно он реализован. В Актау праздничное оформление сосредоточилось в отдельных локациях и дополнилось усилиями бизнеса, однако отзывы жителей свидетельствуют о запросе на более равномерный и выразительный новогодний облик города, который создавал бы ощущение праздника не точечно, а повсеместно.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Актау проведут концерт и запустят фейерверк. Подробнее по ссылке.