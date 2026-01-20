18+
19.01.2026, 20:33

Мороз не помеха: как в Актау прошли Крещенские купания

Видеорепортажи 0 2 020 Сергей Кораблев

Крещение Господне в Актау традиционно сопровождается морозами. Сегодня днем, 19 января, температура воздуха составляла -10°С: дыхание превращалось в пар уже через секунду, а руки мерзли даже в перчатках. Несмотря на холод, желающих стать частью события оказалось много – люди приходили семьями, с друзьями и даже в одиночку, молча собираясь с духом перед заходом в ледяную воду. Какая атмосфера царила во время Крещенских купаний – в материале корреспондента Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Многие пришли не только окунуться, но и просто посмотреть, пообщаться и почувствовать атмосферу праздника.

Перед началом купаний на месте прошел церковный обряд.

Важно отметить, что среди присутствующих были не только православные – представители других национальностей и вероисповеданий также пришли, чтобы поддержать приверженцев традиции.

Священник прочитал молитвы и совершил чин Великого освящения воды – это считается важной частью праздника. Он освятил воду крестом, погрузив его в море, а также окропил святой водой людей и место купания.

Корреспондент Lada.kz узнал у участников мероприятия, насколько холодной была вода по ощущениям – по шкале от 1 до 10, что сложнее – решиться или уже окунуться, а также, что для людей значит следование традиции.

Антон, пришедший на купания вместе с другом сына, который сейчас учится в Москве и не смог приехать, рассказал, что решил поддержать православных и заранее готовился к событию – в течение месяца закалялся.

Спустя секунд 20 в воде привыкает организм, - говорит Антон.

Диана участвует в Крещенских купаниях уже пятый год. По ее ощущениям, сегодняшнее море – не самое холодное.

Суперощущения. Внутреннее очищение приятное, - поделилась она.

Местный житель Абиш рассказал, что впервые окунулся в 2019 году, а в этом году решился снова спустя семь лет. Он занимается моржеванием, поэтому холода почти не почувствовал и вышел из воды спокойно, не дрожа.

Еще один участник купаний Максим Исмаилов рассказал, что впервые поучаствовал в мероприятии еще в 2011 году, когда учился в Москве. Тогда его пригласил одноклассник и однокурсник, и с тех пор Крещенские купания стали для него ежегодной традицией.

Его друг Александр тоже начал окунаться во время учебы в Санкт-Петербурге. Там вода ощущается намного холоднее из-за северного климата: по его словам, «на выходе из купели колет все тело». Поэтому купания в Актау, отмечают участники, переносятся легче.

Однако в этом году многие заметили, что море стало холоднее по сравнению с прошлым годом.

Жительница Актау Рената оценила сегодняшнюю воду на 10 баллов из 10 по шкале холода и отметила, что город давно так не леденел. По ее словам, она окунается на Крещение уже около 15 лет.

Холодно, но очень хорошо, - поделилась она.

В этот день берег напоминал настоящий зимний праздник: одни делали фотографии на память, другие делились горячим чаем и улыбками.

После купания люди выходили из воды бодрыми и радостными.

Многие поздравляли друг друга с Крещением, желали здоровья и мира в доме. Несмотря на мороз, настроение у всех было теплым – таким, которое запоминается надолго.

Как сообщили в ДЧС региона, спасатели будут дежурить на месте купаний до последнего участника мероприятий, чтобы обеспечить безопасность населения.

Впечатления жителей Актау также смотрите в нашем видеорепортаже. 

Напомним, ранее Lada.kz публиковала материал о том, как прошли Крещенские купания в 2025 году.

