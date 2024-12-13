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13.12.2024, 13:01

Названа лучшая игра 2024 года

Новости Мира 0 451

Игра Astro Bot была признана лучшей игрой по версии The Game Awards 2024. Трансляция церемонии награждения доступна на YouTube, передает Lenta.ru

Скриншот: игра Astro Bot
Скриншот: игра Astro Bot

В рамках юбилейной десятой церемонии The Game Awards трехмерный платформер Astro Bot назвали игрой года. Тайтл вышел в сентябре 2024 года для консолей PlayStation 5. Игра также победила в номинациях «Лучшая работа геймдиректора», «Лучший приключенческий экшен» и «Лучшая семейная игра».

В номинации «Лучший нарратив» победила Metaphor: ReFantazio, которую также выбрали лучшей RPG и победителем в номинации «Лучшая работа арт-директора». Лучшим экшеном назвали Black Myth: Wukong, файтингом — Tekken 8, симулятором — EA Sports FC 25, стратегией — Frostpunk 2, мобильной игрой — Balatro.

По версии геймеров лучшей игрой оказалась Black Myth: Wukong. Лучшей киберспортивной игрой назвали League of Legends, лучшим киберспортсменом — Faker. Приз в номинации «Самая ожидаемая игра» назначили Grand Theft Auto VI, которая должна выйти осенью 2025 года.

Также на мероприятии анонсировали кооперативную игру Elden Ring Nightreign, Borderlands 4, RPG по «Игре престолов» Game of Thrones: Kingsroad, Mafia: The Old Country, игру от Naughty Dog Intergalactic: The Heretic Prophet.

В рамках The Games Awards студия CD Projekt RED представила кинематографический трейлер игры «Ведьмак ‎4». Главым героем окажется ведьмачка Цири, сроки выхода тайтла не указаны.

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