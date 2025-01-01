ФБР обнаружило крупнейший в своей истории тайник со взрывчаткой

Федеральное бюро расследований сообщило о крупнейшем изъятии самодельных взрывных устройств в своей истории на территории одного из домов в штате Вирджиния, передает Tengrinews.kz .

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Как пояснил телеканал CBS со ссылкой на судебные документы, при аресте жителя этого штата ФБР обнаружило арсенал "готовой" взрывчатки.

"Федеральные прокуроры добиваются содержания под стражей Брэда Спаффорда, задержанного 17 декабря по обвинению в хранении незарегистрированного короткоствольного ружья. Во время обыска на ферме Спаффорда площадью 20 акров (более 8 гектаров - прим.) в округе Айл-оф-Уайт следователи обнаружили "склад более 150 самодельных взрывных устройств", которые, как утверждают прокуроры, были трубчатыми бомбами", - говорится в материале.

При этом уточняется, что некоторые из них были помечены как "смертоносные" и заранее вставлены в жилет.

Большинство устройств, предположительно, было найдено в отдельном гараже, а остальные находились в рюкзаке в спальне, причем "абсолютно незащищенными".

Прокуроры также заявили, что Спаффорд признался в хранении в морозильной камере банки с ГМТД - взрывчатым веществом, настолько нестабильным, что оно может взорваться от трения или изменения температуры. По их словам, она находилась рядом с продуктами питания и была помечена надписями "опасно" и "не трогать".

Судебные документы свидетельствуют, что расследование началось в начале 2023 года после того, как сосед Спаффорда сообщил властям, что тот запасается оружием и лишился трех пальцев на правой руке.

"Несмотря на то, что он потерял пальцы в результате использования своих самодельных взрывчатых материалов, он, по-видимому, принял решение продолжать хранить чрезвычайно опасное вещество в морозильной камере рядом с продуктами, к которым мог получить доступ каждый член семьи", - заявили прокуроры, утверждая, что мужчина "представляет крайнюю опасность для общества" и должен оставаться под стражей.

Сосед также сообщил властям, что Спаффорд использовал фотографии президента США Джо Байдена в качестве мишеней на стрельбище. По словам соседа, мужчина утверждал, что "политические убийства следует вернуть", и заявлял, что "пропавшие дети, о которых сообщают в новостях, похищены федеральным правительством и обучаются для того, чтобы стать школьными стрелками".

После того как в июле на митинге в Пенсильвании было совершено покушение на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, Спаффорд якобы сказал соседу, что "надеется, что стрелок не промахнется с Камалой (Харрис - прим.)", заявили прокуроры.

Адвокаты Спаффорда настаивают на его освобождении до суда, утверждая, что у него "нет судимостей, истории злоупотребления психоактивными веществами или психических заболеваний".