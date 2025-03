Наступает конец НАТО из-за Трампа и Украины

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис предупредил в эфире CNN, что блок может прекратить свое существование и трансформироваться в военный альянс европейских стран — Организацию европейского договора.

«Мы, вероятно, наблюдаем последние дни НАТО», — сказал Ставридис (цитата по The Telegraph).

Издание пишет, что беспокойство среди европейских членов альянса, вызванное требованием президента США Дональда Трампа повысить оборонные расходы до 5% ВВП, усилилось после его перепалки с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Дональд Трамп ясно дал понять, что не хочет принимать участия в оказании помощи Украине в дальнейшем», — сказал Ставридис, назвав это геополитической ошибкой «эпических масштабов». The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal написали, что власти США рассматривают возможность прекратить военную поддержку Киева после неудачной встречи Трампа с Зеленским. В то же время европейские и украинские чиновники в разговоре с WP допустили, что это не произойдет, поскольку поражение Украины при Трампе стало бы пятном на репутации республиканца.

По словам адмирала, теперь Европе нужно всерьез заняться оборонными вопросами, подумать о создании европейских вооруженных сил и структуре командования за пределами НАТО.