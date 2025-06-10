Массовые кражи с банковских счетов туристов зафиксированы в Турции

Турецкая полиция пресекла масштабную преступную схему, связанную с хищением средств с банковских карт иностранных туристов. Как сообщает агентство Anadolu, в центре расследования оказался владелец отеля на курорте Кушадасы, который передавал конфиденциальные данные постояльцев третьим лицам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Следствие началось после многочисленных обращений в прокуратуру курортного города Кушадасы. Иностранные туристы заявили, что с их банковских счетов начали исчезать средства уже после возвращения домой. Общим оказалось то, что все пострадавшие — 268 человек — ранее останавливались в одном и том же отеле.
Правоохранительные органы установили, что владелец этого отеля передавал данные банковских карт:
другим гостиницам,
компаниям по аренде автомобилей.
На основании полученных данных злоумышленники оформляли фиктивные списания якобы за:
проживание,
прокат транспортных средств.
Часть участников преступной группы действовала за пределами Турции. Полученные средства легализовывались через:
покупку недвижимости,
приобретение других дорогостоящих активов.
Расследование длилось четыре месяца. В результате 31 мая полиция провела широкомасштабную операцию сразу в пяти провинциях Турции:
Айдын,
Анталья,
Измир,
Мугла,
Стамбул.
В ходе спецоперации были задержаны 20 подозреваемых.
По информации СМИ, общий ущерб от мошенничества составил более 1,1 миллиарда турецких лир, что эквивалентно порядка 29 миллионов долларов США по текущему курсу. Следствие по делу продолжается.
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