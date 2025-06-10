Массовые кражи с банковских счетов туристов зафиксированы в Турции

Турецкая полиция пресекла масштабную преступную схему, связанную с хищением средств с банковских карт иностранных туристов. Как сообщает агентство Anadolu, в центре расследования оказался владелец отеля на курорте Кушадасы, который передавал конфиденциальные данные постояльцев третьим лицам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Как раскрыли схему

Следствие началось после многочисленных обращений в прокуратуру курортного города Кушадасы. Иностранные туристы заявили, что с их банковских счетов начали исчезать средства уже после возвращения домой. Общим оказалось то, что все пострадавшие — 268 человек — ранее останавливались в одном и том же отеле.

Кто оказался причастен

Правоохранительные органы установили, что владелец этого отеля передавал данные банковских карт:

другим гостиницам,

компаниям по аренде автомобилей.

На основании полученных данных злоумышленники оформляли фиктивные списания якобы за:

проживание,

прокат транспортных средств.

Международный масштаб аферы

Часть участников преступной группы действовала за пределами Турции. Полученные средства легализовывались через:

покупку недвижимости,

приобретение других дорогостоящих активов.

Финал операции

Расследование длилось четыре месяца. В результате 31 мая полиция провела широкомасштабную операцию сразу в пяти провинциях Турции:

Айдын,

Анталья,

Измир,

Мугла,

Стамбул.

В ходе спецоперации были задержаны 20 подозреваемых.

Ущерб и последствия

По информации СМИ, общий ущерб от мошенничества составил более 1,1 миллиарда турецких лир, что эквивалентно порядка 29 миллионов долларов США по текущему курсу. Следствие по делу продолжается.