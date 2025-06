Женщина согласилась выйти замуж на борту яхты и пошла вместе с ней ко дну

В Бразилии произошло трагическое происшествие с участием 38-летней адвоката из штата Пернамбуку, Марии Эдуарды Карвалью де Медейруш. Женщина утонула после того, как на борту яхты согласилась выйти замуж за своего возлюбленного, 55-летнего Серафико Перейру Кабрала Жуниора. Об этом сообщает издание Need To Know (NTK), передает Lada.kz.