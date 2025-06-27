Женщина согласилась выйти замуж на борту яхты и пошла вместе с ней ко дну

В Бразилии произошло трагическое происшествие с участием 38-летней адвоката из штата Пернамбуку, Марии Эдуарды Карвалью де Медейруш. Женщина утонула после того, как на борту яхты согласилась выйти замуж за своего возлюбленного, 55-летнего Серафико Перейру Кабрала Жуниора. Об этом сообщает издание Need To Know (NTK), передает Lada.kz.

Фото: @mariaedudecarvalho

Помолвка на борту и роковая прогулка

Согласно информации родственников, в субботу, 21 июня, недалеко от города Кабу-ди-Санту-Агостинью Мария Эдуарда приняла предложение руки и сердца от Жуниора. Влюбленные находились на яхте и записали видеообращение, в котором женщина с радостью сообщила о своей помолвке. «В ту субботу он сделал ей предложение, чтобы они могли назначить дату свадьбы. Она прислала видео, на котором просто светилась счастьем», — рассказала двоюродная сестра погибшей.

Катастрофа на воде и гибель невесты

После помолвки пара отправилась кататься по океану на яхте, управляемой самим Жуниором. Однако мужчина не справился с управлением: яхту подхватило сильное течение, которое унесло судно в опасную зону шторма. Попытки вернуть яхту в безопасные воды закончились тем, что судно налетело на скалу и начало тонуть.

Жуниор и Медейруш вместе пытались добраться до берега вплавь, однако в какой-то момент женщину накрыла большая волна. Мужчине удалось доплыть и выбраться на сушу только спустя три часа. Останки Марии Эдуарды были обнаружены и вынесены на берег лишь 24 июня. Кроме того, на яхте находилась собака женщины, которую до сих пор не удалось найти.

Состояние жениха после происшествия

По словам родственников, Жуниор получил множественные ссадины и травму ноги, в связи с чем ему назначен курс антибиотиков. Однако его эмоциональное состояние остается крайне тяжелым. «Он совершенно разбит морально. Его просто разрывает на части», — поделилась сестра Медейруш.