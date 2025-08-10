Уничтожает память и разрушает мозг: назван напиток, который сокращает жизнь на 12 минут при каждом употреблении

Қазақ тіліне аудару

Сладкие газированные напитки оказывают серьезное негативное воздействие на работу головного мозга. Как выяснили специалисты Университета Бразилии, дело не ограничивается вредом от кислот и консервантов — пагубный эффект кроется глубже, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com

В ходе почти двухмесячного эксперимента ученые наблюдали за группами лабораторных крыс. Одни животные получали в качестве питья только воду, другие — исключительно газировку.

Результаты эксперимента: провалы в памяти и изменения в поведении

По завершении 57-дневного исследования грызуны прошли серию когнитивных тестов. Результаты оказались тревожными: у животных, пьющих газировку, выявили ухудшение памяти, сбои в поведении и изменения во всех структурах мозга. Эти выводы опубликованы в научном журнале ScienceDirect.

Сахарный удар по организму

В одном стакане сладкой газировки содержится около 5–6 чайных ложек сахара — примерно столько же, сколько добавляет в чай любитель очень сладких напитков. Сахар из газировки быстро попадает в кровь, вызывая резкий скачок глюкозы.

Постоянно высокий уровень сахара в крови приводит к повреждению стенок сосудов, повышает риск развития ожирения, диабета, а также ухудшает состояние кожи.

Сокращение жизни — доказанный факт

Исследователи из Мичиганского университета дополнили картину: по их данным, каждая выпитая банка сладкой газировки сокращает продолжительность жизни примерно на 12 минут. Это связано с совокупным вредом для сердечно-сосудистой системы, обмена веществ и работы мозга.