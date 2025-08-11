Названы три ключевых витамина для защиты сосудов

Здоровье сосудистой системы напрямую влияет на качество жизни и продолжительность её активного периода. Инфаркты, инсульты и гипертония — все эти заболевания тесно связаны с состоянием наших сосудов. Многие ошибочно полагают, что достаточно просто принимать витамины, чтобы защититься от сосудистых проблем. Но так ли это на самом деле? Эксперт телеканала «Доктор», врач-диетолог и гастроэнтеролог Евгений Арзамасцев поделился с «Газетой.Ru» важными деталями о роли витаминов в поддержании сосудов, сообщает Lada.kz.
Как объясняет Арзамасцев, с возрастом сосудистая стенка становится более тонкой и хрупкой, что может привести к серьезным осложнениям. Однако старение сосудов — не приговор. Многое зависит от образа жизни и питания, которые могут замедлить этот процесс.
Витамины играют важную роль в профилактике и поддержании здоровья сосудов, поэтому их включение в рацион — одна из составляющих комплексной защиты.
Эксперт выделяет три особенно важные для сосудов витамина группы B:
Витамин B6 (пиридоксин)
Витамин B9 (фолиевая кислота)
Витамин B12 (цианокобаламин)
Эти витамины чаще всего не хватает у пожилых людей, а также у тех, кто придерживается специфического питания или страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Симптомы недостатка этих витаминов могут быть разными и часто неспецифичными: слабость, быстрая утомляемость, мышечные боли, спазмы, головокружения, ощущение «мурашек» на коже. Однако такие проявления могут быть вызваны и другими причинами, поэтому крайне важна квалифицированная диагностика.
На ранних стадиях дефицит витаминов обычно незаметен — кроме общей усталости, которую многие списывают на стресс или переутомление.
В последние годы врачи уделяют большое внимание уровню гомоцистеина — аминокислоты, которая в избытке вредна для сосудов. Повышенный гомоцистеин вызывает воспаление стенок сосудов и способствует развитию атеросклероза.
Задача витаминов B6, B9 и B12 — превращать гомоцистеин в безопасные вещества, снижая тем самым риск сосудистых заболеваний.
Арзамасцев предупреждает: прием любых витаминов и добавок должен происходить только после консультации с врачом и по показаниям. Самолечение и бесконтрольный прием препаратов могут быть неэффективными и даже вредными, особенно у людей с тяжелыми заболеваниями.
Дефицит витаминов может возникать из-за особенностей питания (например, у вегетарианцев и веганов часто низкий уровень B12), заболеваний желудочно-кишечного тракта, либо приема некоторых лекарств. Без анализов не стоит назначать себе витамины самостоятельно.
Чрезмерное потребление витаминов тоже опасно. Например, избыток B12 может вызывать слабость, сонливость, боли в мышцах и проблемы с пищеварением.
Поэтому важно соблюдать рекомендуемые дозы и регулярно контролировать уровень витаминов, особенно при длительном приеме добавок.
В большинстве случаев восполнить уровень витаминов можно с помощью правильного и разнообразного питания:
Витамин B6 содержится в мясе, орехах, бобовых, крупах и хлебе.
Витамин B9 — в рыбе, особенно жирной, бобах и мясных продуктах.
Витамин B12 встречается только в продуктах животного происхождения, что особенно важно для вегетарианцев и веганов.
Если рацион ограничен или есть проблемы с усвоением, врач может рекомендовать специальные добавки.
Многие интересуются комплексами с витамином C и рутином (витамином P), которые поддерживают здоровье капилляров. Да, такие добавки помогают, однако прием витамина C в больших дозах может иметь негативные последствия — например, повышать риск камнеобразования в почках.
Лучше получать витамин C из натуральных продуктов: киви, цитрусовых, болгарского перца, зелени — там его достаточно, и риск избытка минимален.
Арзамасцев советует не зацикливаться на одном витамине или продукте. Чем разнообразнее рацион, тем ниже риск авитаминоза и лучше состояние сосудов.
Если появились симптомы вроде головокружения, необычных ощущений или постоянной усталости — важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу для полного обследования и постановки точного диагноза.
Для поддержания здоровья сосудов ключевую роль играют витамины B6, B9 и B12, которые помогают контролировать уровень вредного гомоцистеина и замедляют сосудистое старение. Однако их прием должен быть обоснованным и контролируемым специалистом. Главный акцент стоит делать на сбалансированном и разнообразном питании, а при подозрениях на дефицит — обязательно консультироваться с врачом.
Комментарии0 комментарий(ев)