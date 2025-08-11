Названы три ключевых витамина для защиты сосудов

Қазақ тіліне аудару

Здоровье сосудистой системы напрямую влияет на качество жизни и продолжительность её активного периода. Инфаркты, инсульты и гипертония — все эти заболевания тесно связаны с состоянием наших сосудов. Многие ошибочно полагают, что достаточно просто принимать витамины, чтобы защититься от сосудистых проблем. Но так ли это на самом деле? Эксперт телеканала «Доктор», врач-диетолог и гастроэнтеролог Евгений Арзамасцев поделился с «Газетой.Ru» важными деталями о роли витаминов в поддержании сосудов, сообщает Lada.kz.

Почему сосуды стареют и как замедлить этот процесс

Как объясняет Арзамасцев, с возрастом сосудистая стенка становится более тонкой и хрупкой, что может привести к серьезным осложнениям. Однако старение сосудов — не приговор. Многое зависит от образа жизни и питания, которые могут замедлить этот процесс.

Витамины играют важную роль в профилактике и поддержании здоровья сосудов, поэтому их включение в рацион — одна из составляющих комплексной защиты.

Витамины группы B: B6, B9 и B12 — что они делают?

Эксперт выделяет три особенно важные для сосудов витамина группы B:

Витамин B6 (пиридоксин)

Витамин B9 (фолиевая кислота)

Витамин B12 (цианокобаламин)

Эти витамины чаще всего не хватает у пожилых людей, а также у тех, кто придерживается специфического питания или страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Признаки дефицита витаминов группы B и почему важна диагностика

Симптомы недостатка этих витаминов могут быть разными и часто неспецифичными: слабость, быстрая утомляемость, мышечные боли, спазмы, головокружения, ощущение «мурашек» на коже. Однако такие проявления могут быть вызваны и другими причинами, поэтому крайне важна квалифицированная диагностика.

На ранних стадиях дефицит витаминов обычно незаметен — кроме общей усталости, которую многие списывают на стресс или переутомление.

Гомоцистеин и его влияние на сосуды

В последние годы врачи уделяют большое внимание уровню гомоцистеина — аминокислоты, которая в избытке вредна для сосудов. Повышенный гомоцистеин вызывает воспаление стенок сосудов и способствует развитию атеросклероза.

Задача витаминов B6, B9 и B12 — превращать гомоцистеин в безопасные вещества, снижая тем самым риск сосудистых заболеваний.

Как правильно принимать витамины: важность консультации врача

Арзамасцев предупреждает: прием любых витаминов и добавок должен происходить только после консультации с врачом и по показаниям. Самолечение и бесконтрольный прием препаратов могут быть неэффективными и даже вредными, особенно у людей с тяжелыми заболеваниями.

Дефицит витаминов может возникать из-за особенностей питания (например, у вегетарианцев и веганов часто низкий уровень B12), заболеваний желудочно-кишечного тракта, либо приема некоторых лекарств. Без анализов не стоит назначать себе витамины самостоятельно.

Вред избытка витаминов: почему дозировка важна

Чрезмерное потребление витаминов тоже опасно. Например, избыток B12 может вызывать слабость, сонливость, боли в мышцах и проблемы с пищеварением.

Поэтому важно соблюдать рекомендуемые дозы и регулярно контролировать уровень витаминов, особенно при длительном приеме добавок.

Витамины из пищи: как получить их в естественном виде

В большинстве случаев восполнить уровень витаминов можно с помощью правильного и разнообразного питания:

Витамин B6 содержится в мясе, орехах, бобовых, крупах и хлебе.

Витамин B9 — в рыбе, особенно жирной, бобах и мясных продуктах.

Витамин B12 встречается только в продуктах животного происхождения, что особенно важно для вегетарианцев и веганов.

Если рацион ограничен или есть проблемы с усвоением, врач может рекомендовать специальные добавки.

Витамин C и рутин: стоит ли их принимать?

Многие интересуются комплексами с витамином C и рутином (витамином P), которые поддерживают здоровье капилляров. Да, такие добавки помогают, однако прием витамина C в больших дозах может иметь негативные последствия — например, повышать риск камнеобразования в почках.

Лучше получать витамин C из натуральных продуктов: киви, цитрусовых, болгарского перца, зелени — там его достаточно, и риск избытка минимален.

Главный совет — разнообразное питание и внимательное отношение к здоровью

Арзамасцев советует не зацикливаться на одном витамине или продукте. Чем разнообразнее рацион, тем ниже риск авитаминоза и лучше состояние сосудов.

Если появились симптомы вроде головокружения, необычных ощущений или постоянной усталости — важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу для полного обследования и постановки точного диагноза.

Итог

Для поддержания здоровья сосудов ключевую роль играют витамины B6, B9 и B12, которые помогают контролировать уровень вредного гомоцистеина и замедляют сосудистое старение. Однако их прием должен быть обоснованным и контролируемым специалистом. Главный акцент стоит делать на сбалансированном и разнообразном питании, а при подозрениях на дефицит — обязательно консультироваться с врачом.