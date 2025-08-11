Рыбак семь часов сражался с 317-килограммовой акулой и побил 19-летний рекорд

Қазақ тіліне аудару

Житель американского штата Коннектикут Эд Лавли из города Хэмптон установил новый рекорд, выловив гигантскую лисью акулу весом 317 килограммов. Об этом сообщает издание CT Insider. Новый рекордсмен побил предыдущий, который держался целых 19 лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: @Ed Lovely

Захватывающая борьба с гигантской акулой

Эд Лавли рассказал, что борьба с крупной добычей стала самым тяжелым сражением в его жизни. Акула была поймана днем 30 июля примерно в три часа дня. Рыбак вел напряженную схватку с хищницей около шести-семи часов подряд. Чтобы удержаться на лодке, его товарищу пришлось буквально пристегнуть Лавли ремнями к судну. Только к вечеру им удалось подтащить акулу к берегу, а домой они вернулись около часа ночи.

Что сделали с добычей и подтверждение веса

Друзья рыбака сначала не поняли, какую гигантскую рыбу он поймал, но успели сделать несколько фотографий. Позже добычу разделали, а мясо раздали соседям и знакомым. Несмотря на отсутствие точных весов на месте, Лавли уверен, что специалисты из местного управления океанографических исследований смогут определить вес рыбы с помощью современных технологий, анализируя фотографии.

Подтверждение рекорда и исторический контекст

Власти штата Коннектикут официально заявили, что в настоящее время изучают материалы и данные, предоставленные Лавли о пойманной акуле. Предыдущий рекорд по лисьим акулам в регионе был установлен в 2006 году — тогда была поймана особь весом 211 килограммов. Кроме того, новый улов Лавли может стать рекордом штата по весу среди всех видов акул: до этого рекорд принадлежал акуле весом 294,8 килограмма, пойманной в 1987 году.