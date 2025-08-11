Назван самый худший завтрак на свете

Қазақ тіліне аудару

Группа учёных провела масштабное исследование, в котором участвовали около 130 тысяч человек. Наблюдение длилось 43 года. За этот период у 11 тысяч добровольцев была диагностирована деменция. Анализ привычек питания позволил выявить одну из значимых причин повышенного риска, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pinterest.com

Опасная привычка на завтрак

Выяснилось, что у людей, которые хотя бы два раза в неделю употребляли на завтрак обработанное красное мясо, вероятность развития старческого слабоумия была на 14% выше, чем у тех, кто позволял себе подобное блюдо не чаще трёх раз в месяц. К опасным вариантам завтрака относятся:

яичница с беконом;

бутерброды с колбасой или ветчиной.

Что вредного в обработанном мясе

По словам эндокринолога Зухры Павловой, производители добавляют в такие продукты нитраты для сохранения цвета и увеличения срока хранения. В организме эти вещества превращаются в нитрозамины, которые повреждают нервные клетки и вызывают воспаление в мозге, что со временем повышает риск деменции.

Связь с онкологией и другими болезнями

Гастроэнтеролог Галина Барташевич предупреждает, что регулярное употребление красного мяса, особенно в переработанном виде, может привести к развитию:

колоректального рака;

онкологии прямой кишки, поджелудочной железы и простаты.

Кроме того, избыток таких продуктов в рационе повышает вероятность диабета второго типа, заболеваний сердца и ожирения.