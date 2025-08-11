Последний шанс: мигрантам в России дали месяц на легализацию

Қазақ тіліне аудару

Иностранные граждане, нарушившие миграционные правила, получили последний шанс урегулировать свой статус в России, передает ТАСС со ссылкой МВД РФ. Есть ровно месяц, чтобы либо узаконить пребывание в стране, либо покинуть её территорию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: 44.мвд.рф

Сроки и условия

По информации ведомства, легализоваться можно до 10 сентября 2025 года. Для этого необходимо обратиться в миграционную службу. После этой даты урегулировать статус будет уже невозможно.

Кто находится в зоне риска

В так называемом реестре контролируемых лиц на данный момент числится более 800 тысяч человек. В него входят иностранцы, нарушившие миграционные нормы, в том числе украинцы, которые не имеют вида на жительство и российского гражданства.

Порядок легализации

МВД разъяснило, что оформить законное пребывание можно, обратившись в любой филиал ФГУП «ПВС» по месту фактического проживания. Там принимают документы и оформляют необходимые разрешения.

Штрафы для принимающей стороны

Ведомство отдельно предупредило работодателей и организации: прием на работу или оказание образовательных и других услуг лицам из реестра нарушителей повлечет административные штрафы.