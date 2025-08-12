«Никакой магии»: врач развенчал миф о способности дынь и арбузов очищать организм от токсинов

Қазақ тіліне аудару

В последнее время в социальных сетях и повседневных разговорах все чаще можно услышать утверждение, что дыни и арбузы способны выводить токсины из организма. Однако это — всего лишь распространённый миф, который не имеет под собой научных оснований. Главный врач ГБУЗ «ОКБ № 2» города Челябинска Максим Угнивенко прокомментировал эту популярную ошибку и разъяснил, как на самом деле работают внутренние органы человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: freepik

Как на самом деле происходит очищение организма?

По словам эксперта, очищением организма от токсинов занимаются внутренние системы и органы — почки, печень, кишечник и кожа. Именно эти структуры отвечают за выведение вредных веществ и поддержание здоровья человека. Дыни и арбузы не обладают никакими «магическими» свойствами, способными заменить работу этих органов.

Полезные свойства дынь и арбузов для организма

Несмотря на отсутствие «волшебного» очищающего эффекта, эти фрукты всё же приносят ощутимую пользу организму. Максим Угнивенко отметил, что арбузы и дыни помогают поддерживать водный баланс, что особенно важно в жаркую погоду. Кроме того, они улучшают пищеварение и являются источником антиоксидантов — веществ, которые способствуют защите клеток от повреждений.

Состав и рекомендованная дозировка

Основная часть мякоти арбузов и дынь — это вода, её содержание превышает 85%. Также эти плоды богаты витаминами и при этом имеют очень низкую калорийность, что делает их хорошим выбором для лёгкого и полезного перекуса. Врач рекомендует взрослым здоровым людям употреблять не более 200 граммов мякоти за один приём пищи, дважды в день. Для детей, пожилых людей, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями суточная норма должна назначаться врачом индивидуально.