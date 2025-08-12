18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.66
631.98
6.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.08.2025, 06:44

«Никакой магии»: врач развенчал миф о способности дынь и арбузов очищать организм от токсинов

Новости Мира 0 512

В последнее время в социальных сетях и повседневных разговорах все чаще можно услышать утверждение, что дыни и арбузы способны выводить токсины из организма. Однако это — всего лишь распространённый миф, который не имеет под собой научных оснований. Главный врач ГБУЗ «ОКБ № 2» города Челябинска Максим Угнивенко прокомментировал эту популярную ошибку и разъяснил, как на самом деле работают внутренние органы человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: freepik
Фото: freepik

Как на самом деле происходит очищение организма?

По словам эксперта, очищением организма от токсинов занимаются внутренние системы и органы — почки, печень, кишечник и кожа. Именно эти структуры отвечают за выведение вредных веществ и поддержание здоровья человека. Дыни и арбузы не обладают никакими «магическими» свойствами, способными заменить работу этих органов.

Полезные свойства дынь и арбузов для организма

Несмотря на отсутствие «волшебного» очищающего эффекта, эти фрукты всё же приносят ощутимую пользу организму. Максим Угнивенко отметил, что арбузы и дыни помогают поддерживать водный баланс, что особенно важно в жаркую погоду. Кроме того, они улучшают пищеварение и являются источником антиоксидантов — веществ, которые способствуют защите клеток от повреждений.

Состав и рекомендованная дозировка

Основная часть мякоти арбузов и дынь — это вода, её содержание превышает 85%. Также эти плоды богаты витаминами и при этом имеют очень низкую калорийность, что делает их хорошим выбором для лёгкого и полезного перекуса. Врач рекомендует взрослым здоровым людям употреблять не более 200 граммов мякоти за один приём пищи, дважды в день. Для детей, пожилых людей, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями суточная норма должна назначаться врачом индивидуально.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…