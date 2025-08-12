18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.66
631.98
6.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.08.2025, 12:45

Обед — «чтобы впасть в кому»: пищевой шок в Латинской Америке

Новости Мира 0 400

Путешественница из России Марина Ершова, побывав в Гватемале, поделилась своими впечатлениями о местной кухне. На своем Дзен-канале она рассказала, что еда в этой латиноамериканской стране поразила её плотностью и калорийностью, особенно учитывая жаркий климат, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: edition.cnn.com
Фото: edition.cnn.com

Традиционный обед — испытание для желудка

В Гватемале средняя дневная температура достигает +35°C, однако это не мешает местным жителям обедать «по полной программе». Классический обед здесь включает:

  • фасоль,

  • рис,

  • мясо,

  • жареные лепёшки,

  • салат.

Как отметила Ершова, все эти блюда съедаются за один приём пищи. Для неё, привыкшей к более лёгким трапезам в жару, это стало настоящим открытием.

«Обед — чтобы впасть в кому»

По словам Марины, местные жители признались, что после такого плотного обеда предпочитают отдыхать. «Обед у них — не для дел, а чтобы впасть в кому и переваривать до ужина», — с иронией отметила она. Причём вечерняя трапеза мало чем отличается от дневной — в меню те же блюда, а завершает ужин чашка кофе.

Неожиданные последствия

Ершова призналась, что, несмотря на понимание тяжести такой пищи, не отказывалась от местных блюд и ела без жалоб. Однако позже это дало о себе знать. «Сейчас вот живот чуть выпирает», — пошутила она, добавив, что теперь расплачивается за свою гастрономическую смелость.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…