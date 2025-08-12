Обед — «чтобы впасть в кому»: пищевой шок в Латинской Америке

Қазақ тіліне аудару

Путешественница из России Марина Ершова, побывав в Гватемале, поделилась своими впечатлениями о местной кухне. На своем Дзен-канале она рассказала, что еда в этой латиноамериканской стране поразила её плотностью и калорийностью, особенно учитывая жаркий климат, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: edition.cnn.com

Традиционный обед — испытание для желудка

В Гватемале средняя дневная температура достигает +35°C, однако это не мешает местным жителям обедать «по полной программе». Классический обед здесь включает:

фасоль,

рис,

мясо,

жареные лепёшки,

салат.

Как отметила Ершова, все эти блюда съедаются за один приём пищи. Для неё, привыкшей к более лёгким трапезам в жару, это стало настоящим открытием.

«Обед — чтобы впасть в кому»

По словам Марины, местные жители признались, что после такого плотного обеда предпочитают отдыхать. «Обед у них — не для дел, а чтобы впасть в кому и переваривать до ужина», — с иронией отметила она. Причём вечерняя трапеза мало чем отличается от дневной — в меню те же блюда, а завершает ужин чашка кофе.

Неожиданные последствия

Ершова призналась, что, несмотря на понимание тяжести такой пищи, не отказывалась от местных блюд и ела без жалоб. Однако позже это дало о себе знать. «Сейчас вот живот чуть выпирает», — пошутила она, добавив, что теперь расплачивается за свою гастрономическую смелость.