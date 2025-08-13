Ничего не делать — полезно, заявили ученые

Қазақ тіліне аудару

Современный ритм жизни часто заставляет нас постоянно быть в режиме активной концентрации — работать, учиться, решать задачи, не давая мозгу передышки. Однако ученые из портала The Conversation подчеркивают, что периоды полного расслабления и отсутствия целенаправленной деятельности, или так называемое «ничегонеделание», играют важную роль для нашего психического здоровья и умственных способностей. Когда мы позволяем мыслям свободно течь, не контролируя их строго, наш мозг получает возможность восстановиться и снизить уровень стресса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: forbes.com

Теория восстановления внимания: два типа внимания и их значение

Идея о необходимости «ничегонеделания» базируется на теории восстановления внимания (Attention Restoration Theory, ART), предложенной психологами Рэйчел и Стивеном Капланами в 1989 году. Они выделили два вида внимания:

Направленное внимание , которое требует сознательных усилий и высокой концентрации, например, при выполнении сложной работы или изучении новой информации.

Ненаправленное внимание, которое работает без усилий с нашей стороны — его привлекают естественные звуки, движения или окружающая среда.

Когда человек долгое время находится в состоянии направленного внимания без возможности переключиться на ненаправленное, возникает состояние, называемое «усталостью внимания». В таком состоянии сосредоточиться становится сложно, и даже мелкие отвлекающие факторы способны быстро нарушить концентрацию.

Как цифровые технологии уменьшают отдых мозга

Ранее короткие периоды ожидания, например, в очереди или на остановке, позволяли мозгу расслабиться и перезагрузиться благодаря ненаправленному вниманию — мыслям, которые свободно блуждают, и окружающим звукам. Сейчас же смартфоны и постоянный поток информации заполняют эти паузы, не давая мозгу отдохнуть. Такой непрерывный режим работы без перерывов усиливает стресс и снижает когнитивные способности.

Влияние природы на восстановление психики

Научные исследования показывают, что пребывание на природе оказывает положительный эффект на мозг. В частности, время, проведенное в зелёных зонах — парках, лесах или набережных — снижает активность миндалины, части мозга, ответственной за реакцию на стресс и тревогу. Это улучшает настроение и способствует лучшей концентрации внимания.

Эксперименты доказывают, что уже десять минут созерцания природных пейзажей способны повысить результаты когнитивных тестов и уменьшить усталость внимания. Даже небольшие перерывы на свежем воздухе — эффективный способ восстановить умственную энергию.

Практические рекомендации: как устроить себе «ничегонеделание»

Чтобы проверить действие теории восстановления внимания на себе, достаточно просто найти место с природой — парк, лесную тропу или набережную, — и на время отказаться от использования телефона и гаджетов. Вместо того чтобы заполнять свободное время прокруткой ленты в соцсетях, лучше позволить мыслям спокойно блуждать, наблюдать за окружающим миром.

По словам ученых, такие «технические обслуживания» мозга жизненно необходимы для его продуктивной работы и общего психического здоровья. Внедрение коротких периодов «ничегонеделания» в повседневную жизнь помогает снизить стресс, повысить концентрацию и улучшить общее самочувствие.