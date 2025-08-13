Мужчина выстрелил в жену и сам привез ее в больницу, заехав по пути за пивом

Қазақ тіліне аудару

Житель штата Теннесси, Декарло Питчфорд, оказался под стражей после того, как в ходе семейной ссоры выстрелил в свою супругу, а затем самостоятельно доставил ее в больницу, при этом сделав остановку в магазине, чтобы купить пива. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на материалы следствия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Конфликт перерос в трагедию

Согласно данным прокуратуры округа, между мужем и женой произошел серьезный конфликт. Женщина решила уйти из дома, однако мужчина попытался этому помешать. В ходе словесной перепалки Питчфорд достал огнестрельное оружие и выстрелил жене в живот.

Поездка в больницу с неожиданной остановкой

После нанесенного ранения мужчина погрузил супругу в свой автомобиль Dodge Ram и направился в медицинское учреждение. Однако, как установила полиция, по дороге Питчфорд сделал остановку в магазине, чтобы приобрести пиво. Это обстоятельство вызвало еще больше вопросов у следователей.

Женщина заявила о намеренном выстреле

Когда полиция прибыла на место происшествия, дом пары оказался пустым. Позже правоохранители выяснили, что пострадавшая находится в ближайшей больнице. Врачи и сотрудники больницы сообщили, что женщина заявила о том, что выстрел был преднамеренным, несмотря на слова мужа о том, что произошел случайный выстрел.

Признания и версии мужчины

В ходе допроса Питчфорд подтвердил, что владеет пистолетом, хотя, по закону, он не имел права иметь оружие из-за предыдущей судимости. Мужчина рассказал, что оружие якобы заклинило и выстрел произошел во время попытки почистить пистолет. Однако эти объяснения не совпадают с показаниями пострадавшей и вызвали сомнения у следствия.