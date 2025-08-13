Стала известна привычка, вызывающая одну из самых неизлечимых форм рака

Қазақ тіліне аудару

Британское издание Daily Mail опубликовало результаты исследования американских ученых из Майами, которые установили прямую связь между употреблением алкоголя и развитием рака поджелудочной железы — одного из самых тяжёлых и неизлечимых видов онкологии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Ecanoguz/Shutterstock/FOTODOM

Как алкоголь повреждает поджелудочную железу

По данным исследования, регулярное потребление спиртных напитков ведет к повреждению клеток поджелудочной железы, ответственных за выработку пищеварительных ферментов. Эти нарушения запускают воспалительный процесс, который значительно повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей.

Масштабы проблемы: смертность от рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы остается крайне опасным заболеванием с высокой смертностью. Ежегодно только в Соединённых Штатах и Великобритании от этой болезни погибает более 60 тысяч человек, что подчеркивает важность своевременной профилактики и внимательного отношения к факторам риска.

Экспертное мнение: другие вредные продукты для поджелудочной

11 августа врач-гастроэнтеролог, гепатолог и кандидат медицинских наук Наталья Васильева из «СМ-Клиника» отметила, что помимо алкоголя, на здоровье поджелудочной негативно влияют некоторые продукты из повседневного рациона. Среди них – трансжиры и промышленно обработанные изделия: колбасы, бекон, консервы, сардельки и копчености. Эти продукты способствуют развитию воспалений, ухудшая состояние органа и повышая риск заболеваний.