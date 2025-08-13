18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.96
630.27
6.73
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.08.2025, 10:08

Супруги отсудили у российской авиакомпании деньги за то, что их рассадили

Новости Мира 0 558

В России супруги добились компенсации от авиакомпании S7 за то, что им не предоставили возможность лететь рядом. Решение в их пользу вынес суд, присудив 30 тысяч рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Как произошёл инцидент

Елена и Роман приобрели билеты на рейс из Челябинска в Москву, выбрав соседние кресла. Причина была весомой — женщина испытывала страх перед полётами и хотела сидеть рядом с мужем.

Однако перед вылетом авиакомпания заменила самолёт, в котором схема расположения кресел оказалась другой. В результате супругов рассадили в разных местах. По их словам, перелёт прошёл в напряжённой обстановке, что негативно сказалось на эмоциональном состоянии пассажирки.

Позиция суда

Изучив обстоятельства дела, суд признал действия перевозчика нарушающими права клиентов и постановил выплатить супругам 30 тысяч рублей компенсации.

Похожий случай с другим пассажиром

Это не первый раз, когда пассажиры S7 выигрывают судебные иски из-за изменения условий полёта. Ранее житель Сибири подал в суд после того, как его пересадили в менее удобное кресло.

Мужчина заранее прошёл онлайн-регистрацию на рейс из Санкт-Петербурга в Новосибирск и выбрал комфортное место, что было важно из-за проблем со здоровьем. Однако уже в аэропорту ему сообщили об изменении места, что вызвало недовольство. Пассажир отказался от полёта на этом рейсе и позже обратился в суд.

Итог второго дела

Суд также поддержал истца, обязав авиакомпанию выплатить ему 100 тысяч рублей компенсации и дополнительно 50 тысяч рублей штрафа за нарушение прав потребителя.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…