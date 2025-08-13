Супруги отсудили у российской авиакомпании деньги за то, что их рассадили

Қазақ тіліне аудару

В России супруги добились компенсации от авиакомпании S7 за то, что им не предоставили возможность лететь рядом. Решение в их пользу вынес суд, присудив 30 тысяч рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Как произошёл инцидент

Елена и Роман приобрели билеты на рейс из Челябинска в Москву, выбрав соседние кресла. Причина была весомой — женщина испытывала страх перед полётами и хотела сидеть рядом с мужем.

Однако перед вылетом авиакомпания заменила самолёт, в котором схема расположения кресел оказалась другой. В результате супругов рассадили в разных местах. По их словам, перелёт прошёл в напряжённой обстановке, что негативно сказалось на эмоциональном состоянии пассажирки.

Позиция суда

Изучив обстоятельства дела, суд признал действия перевозчика нарушающими права клиентов и постановил выплатить супругам 30 тысяч рублей компенсации.

Похожий случай с другим пассажиром

Это не первый раз, когда пассажиры S7 выигрывают судебные иски из-за изменения условий полёта. Ранее житель Сибири подал в суд после того, как его пересадили в менее удобное кресло.

Мужчина заранее прошёл онлайн-регистрацию на рейс из Санкт-Петербурга в Новосибирск и выбрал комфортное место, что было важно из-за проблем со здоровьем. Однако уже в аэропорту ему сообщили об изменении места, что вызвало недовольство. Пассажир отказался от полёта на этом рейсе и позже обратился в суд.

Итог второго дела

Суд также поддержал истца, обязав авиакомпанию выплатить ему 100 тысяч рублей компенсации и дополнительно 50 тысяч рублей штрафа за нарушение прав потребителя.