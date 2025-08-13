18+
13.08.2025, 11:09

Владельцы Haval Jolion выдали свою правду о кроссовере: цензурных слов не нашлось

Новости Мира 0 905

Китайский кроссовер Haval Jolion, дебютировавший на российском рынке в 2022 году, быстро завоевал популярность как доступная альтернатива более дорогим моделям. Первые покупатели отмечали современный дизайн, богатое оснащение и выгодное соотношение цены и качества. Однако со временем в отзывах начали всё чаще появляться критические комментарии, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: racq.com.au
Фото: racq.com.au

Первые впечатления и реальность эксплуатации

На старте продаж модель воспринималась как «лучшее предложение за свои деньги». Многие водители говорили о комфорте и технологичности новинки. Но спустя несколько лет эксплуатации картина изменилась — наряду с преданными поклонниками у кроссовера появилось немало разочарованных владельцев.

Некоторые автолюбители не находят цензурных слов, описывая свой опыт. Среди главных претензий — поведение трансмиссии, жесткость подвески и эргономические просчёты в салоне.

Основные нарекания владельцев

1. Проблемы с трансмиссией и подвеской

Владельцы отмечают «задумчивость» роботизированной коробки передач и чрезмерно жёсткую заднюю подвеску, что снижает комфорт поездок по неровным дорогам.

2. Неудобные сиденья

Многие жалуются на узкие кресла с неудачной формой и невысокое качество наполнителя. После долгой поездки у некоторых затекает спина и немеет правая нога.

3. Шум и грязь в эксплуатации

Водители из разных регионов указывают на проблему грязи, которая активно летит на кузов и стекла. Даже на трассе боковые зеркала и стёкла быстро покрываются слоем брызг.

Один из автовладельцев из Челябинска отметил, что «грязью закидывает всю машину», а другой — что она проникает даже в моторный отсек.

4. Низкий клиренс и слабая защита

Некоторые пользователи считают дорожный просвет недостаточным для российских условий. Отмечаются также проблемы с герметичностью дверей, которые не всегда плотно закрываются.

5. Эксплуатация в зимних условиях

Отдельные жалобы связаны с обледенением днища, замерзанием дверных ручек и неудобством в очистке дворников от наледи. Чтобы активировать подогрев стеклоочистителей, требуется заходить в меню мультимедийной системы, что в мороз не всегда удобно.

Реакция водителей: от лёгкого недовольства до жёсткой критики

Не все владельцы категорично настроены — часть признаёт, что при всех недостатках Jolion остаётся неплохим вариантом за свою цену. Однако для многих перечисленные проблемы оказались критичными.

Как признался житель Твери, антикрыло и брызговики не справляются с защитой стекол от грязи, а на заднем окне налёт мешает работе обогрева.

В результате автомобиль, начавший свой путь как «народный любимец», сегодня вызывает у владельцев смешанные эмоции — от осторожного оптимизма до резкого недовольства.

