На Алтае пуля отрикошетила от забора и попала ребенку в шею, девочка не выжила

В Алтайском крае произошёл трагический случай с участием ребёнка: 11-летняя девочка скончалась после того, как в неё случайно попала пуля. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.