На Алтае пуля отрикошетила от забора и попала ребенку в шею, девочка не выжила

В Алтайском крае произошёл трагический случай с участием ребёнка: 11-летняя девочка скончалась после того, как в неё случайно попала пуля. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Инцидент случился в селе Староглушенка. По данным следствия:
13-летний мальчик стрелял из пневматического ружья в забор;
Пуля отрикошетила и случайно попала в шею девочке, которая находилась рядом;
Медики, прибывшие на место, пытались оказать помощь, но ребёнок не выжил.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
«В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», – говорится в официальном сообщении.
Недавно в Приморском крае произошёл другой инцидент с применением огнестрельного оружия:
В результате конфликта местного жителя с мужчиной рядом со своим сыном, первый выстрелил в оппонента;
Пуля случайно попала в грудь подростку, который находился поблизости;
Ребёнку была оказана медицинская помощь, и он выжил.
