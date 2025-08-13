Поддержку еще одной версии Windows прекратят осенью

Корпорация Microsoft официально объявила о прекращении поддержки версии Windows 11 23H2. Информация опубликована на официальном сервисном сайте компании, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Поддержка Windows 11 23H2 Home и Pro для обычных пользователей завершится 11 ноября 2025 года. Эта версия операционной системы была представлена Microsoft в октябре 2023 года.
Одновременно в октябре 2025 года компания прекратит предоставлять бесплатную поддержку всех версий Windows 10, что означает необходимость для пользователей перехода на более новые версии.
Корпоративные пользователи продолжат получать обновления и патчи безопасности для Windows 11 23H2 до 10 ноября 2026 года.
Пользователям Windows 11 Microsoft рекомендует обновиться до версии 24H2, которая начала распространяться с мая 2024 года. Однако не все ПК смогут обновиться до актуальной версии из-за ограничений совместимости, введённых корпорацией в 2025 году.
В начале августа Microsoft начала тестирование сервиса Windows 365 Reserve, предоставляющего доступ к облачным резервным компьютерам. Эта функция позволит пользователям Windows 365 временно использовать облачные устройства в случае выхода их ПК из строя.
