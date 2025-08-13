18+
13.08.2025, 16:15

Поддержку еще одной версии Windows прекратят осенью

Новости Мира 0 503

Корпорация Microsoft официально объявила о прекращении поддержки версии Windows 11 23H2. Информация опубликована на официальном сервисном сайте компании, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Дата окончания поддержки для обычных пользователей

Поддержка Windows 11 23H2 Home и Pro для обычных пользователей завершится 11 ноября 2025 года. Эта версия операционной системы была представлена Microsoft в октябре 2023 года.

Одновременно в октябре 2025 года компания прекратит предоставлять бесплатную поддержку всех версий Windows 10, что означает необходимость для пользователей перехода на более новые версии.

Продление поддержки для корпоративных клиентов

Корпоративные пользователи продолжат получать обновления и патчи безопасности для Windows 11 23H2 до 10 ноября 2026 года.

Рекомендации по обновлению системы

Пользователям Windows 11 Microsoft рекомендует обновиться до версии 24H2, которая начала распространяться с мая 2024 года. Однако не все ПК смогут обновиться до актуальной версии из-за ограничений совместимости, введённых корпорацией в 2025 году.

Новые сервисы Microsoft

В начале августа Microsoft начала тестирование сервиса Windows 365 Reserve, предоставляющего доступ к облачным резервным компьютерам. Эта функция позволит пользователям Windows 365 временно использовать облачные устройства в случае выхода их ПК из строя.

