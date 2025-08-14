Как стать «своим» в Узбекистане: туристка рассказала о негласных правилах в этой стране

Узбекистан за последние годы уверенно завоевал популярность среди российских туристов. Несмотря на растущий поток путешественников, привычки и культура местного населения могут сильно отличаться от российских стандартов. Опыт одной русской туристки помогает понять, как вести себя в этой стране, чтобы чувствовать себя комфортно и уважительно к местным традициям, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Туристка отмечает, что в Узбекистане к старикам относятся с большим уважением. Шутки или критика в адрес пожилых людей считаются неприемлемыми, независимо от того, знаком ли вам человек или он родственник. Нарушение этого негласного правила не приведет к открытой агрессии, но вызовет неодобрительные взгляды.
Путешественникам стоит быть готовыми к большому количеству вопросов от местных жителей, большинство из которых касается личной жизни:
«А муж где?»
«Сколько у вас детей?»
«Почему так мало?»
По словам блогерши, для узбеков такие вопросы не считаются навязчивыми — это проявление дружелюбия и интереса. Первоначальное удивление быстро сменяется пониманием, что подобные темы являются нормой общения.
Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, русская путешественница советует учитывать следующие моменты:
Передача подарков и денег должна происходить только правой рукой.
Отказываться от угощений хозяев не принято.
Одежда должна быть умеренно закрытой; откровенные наряды на улицах вызывают недоумение.
Проявление чувств на людях (объятия, поцелуи) считается нежелательным.
Соблюдение этих простых правил помогает туристам не только избегать недоразумений, но и устанавливать более теплый контакт с местными жителями.
