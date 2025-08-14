Назван самый денежный день августа

Қазақ тіліне аудару

Астролог Елена Негрей предсказала, что 15 августа, пятница , станет самым удачным днем этого месяца для финансовых операций. По мнению эксперта, в этот день многие смогут значительно улучшить свое материальное положение, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Вечерняя Москва".

Фото: freepik

Луна в Тельце — источник финансового успеха

Негрей отметила, что 15 августа Луна экзальтирует в знаке Тельца, что создаст мощный энергетический импульс для сделок, вложений и подписания договоров. Телец, символизирующий материальную стабильность, в сочетании с лунной энергией усиливает благоприятный эффект на финансы.

— Очень благоприятно заключать договоры… Сегодня назначаем сделки, вкладываем, договариваемся, подписываем документы с партнерами, — поделилась астролог в своем Telegram-канале.

Любовные перспективы августа

Август, по мнению астрологов, можно сравнить с фильмом о любви, где есть новые герои, неожиданные повороты и трогательные сцены. Три знака зодиака получат особый шанс на личное счастье в этот период. Прогноз о романтической удаче предоставила ясновидящая Кажетта из «Вечерней Москвы».

Мужчины, которые любят спокойствие

Астрологи также выделили топ-3 знака зодиака, среди которых чаще всего встречаются мужчины, предпочитающие спокойную и мирную обстановку. Такие представители сильного пола не стремятся демонстрировать лидерство и с готовностью воспринимают инициативу женщины. Их иногда называют «подкаблучниками», но сами они к этому относятся без обиды.