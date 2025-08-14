18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.96
630.27
6.73
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.08.2025, 07:33

Названы безопасная норма и время употребления чая - сколько можно пить и когда

Новости Мира 0 419

В последнее время в сети активно обсуждается влияние черного чая на работу почек. Наталья Чеботарева, заведующая нефрологическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России, развеяла популярные заблуждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NEWS.ru.

 

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Черный чай сам по себе не опасен

По словам специалиста, умеренное потребление черного чая не наносит вреда организму. Главное — помнить о кофеине: крепко заваренный напиток может быть нежелателен людям с повышенным давлением, так как способен повышать артериальное давление.

«Небольшое или умеренное потребление черного чая может быть частью здорового рациона. Крепкий чай не рекомендуется людям с артериальной гипертензией», — подчеркнула Чеботарева.

Опасность скрывается в добавках

Большую осторожность следует проявлять при употреблении чая с фруктовыми и травяными добавками. Некоторые травы действительно полезны для почек, но отдельные компоненты могут оказывать токсическое воздействие.

  • Относительно безопасные травы: мята, имбирь, ромашка.

  • Риск для почек: чрезмерное употребление травяных и фруктовых чаев, особенно при повышенном уровне калия в крови.

Чеботарева отмечает, что даже безопасные травяные чаи нельзя пить в больших количествах, так как они могут усиливать нагрузку на почки.

Влияние молока и подсластителей

Врач также отметила, что влияние молока и подсластителей на почки при регулярном употреблении напитка до конца не изучено. Поэтому и некрепкий черный чай лучше пить умеренно — не более трех-четырех чашек в день для здорового человека.

«Даже некрепкий черный чай следует употреблять с умеренностью — не более 3–4 чашек в день», — резюмировала Чеботарева.

Время употребления чая и кофеина

Ранее немецкие ученые выяснили, что оптимальное время для потребления кофеина — первые 2,5 часа после пробуждения. В это время чай или кофе оказывают наибольший положительный эффект на эмоциональное состояние и бодрость.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…