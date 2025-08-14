Названы безопасная норма и время употребления чая - сколько можно пить и когда

Қазақ тіліне аудару

В последнее время в сети активно обсуждается влияние черного чая на работу почек. Наталья Чеботарева, заведующая нефрологическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России, развеяла популярные заблуждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NEWS.ru .

Черный чай сам по себе не опасен

По словам специалиста, умеренное потребление черного чая не наносит вреда организму. Главное — помнить о кофеине: крепко заваренный напиток может быть нежелателен людям с повышенным давлением, так как способен повышать артериальное давление.

«Небольшое или умеренное потребление черного чая может быть частью здорового рациона. Крепкий чай не рекомендуется людям с артериальной гипертензией», — подчеркнула Чеботарева.

Опасность скрывается в добавках

Большую осторожность следует проявлять при употреблении чая с фруктовыми и травяными добавками. Некоторые травы действительно полезны для почек, но отдельные компоненты могут оказывать токсическое воздействие.

Относительно безопасные травы : мята, имбирь, ромашка.

Риск для почек: чрезмерное употребление травяных и фруктовых чаев, особенно при повышенном уровне калия в крови.

Чеботарева отмечает, что даже безопасные травяные чаи нельзя пить в больших количествах, так как они могут усиливать нагрузку на почки.

Влияние молока и подсластителей

Врач также отметила, что влияние молока и подсластителей на почки при регулярном употреблении напитка до конца не изучено. Поэтому и некрепкий черный чай лучше пить умеренно — не более трех-четырех чашек в день для здорового человека.

«Даже некрепкий черный чай следует употреблять с умеренностью — не более 3–4 чашек в день», — резюмировала Чеботарева.

Время употребления чая и кофеина

Ранее немецкие ученые выяснили, что оптимальное время для потребления кофеина — первые 2,5 часа после пробуждения. В это время чай или кофе оказывают наибольший положительный эффект на эмоциональное состояние и бодрость.