Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Пляжи и базы отдыха Актау
14.08.2025, 11:10

Коллекторы по ошибке позвонили россиянину 506 раз за два дня

Новости Мира 0 349

Житель региона стал жертвой агрессивного взыскания долга, которого у него не было. За два дня мужчина получил свыше 500 звонков от сотрудников микрокредитной организации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM
Два дня под телефонным прессингом

Инцидент произошёл в Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по региону, в течение 48 часов россиянин подвергся постоянным звонкам от коллекторов, требовавших вернуть долг. При этом сам мужчина не имел никаких обязательств перед кредиторами.

Истинная причина — долг супруги

Позже выяснилось, что заем в этой компании действительно брала жена пострадавшего. Однако её супруг не подписывал никаких документов и не давал согласия на общение с представителями МФО. Несмотря на это, на его телефон поступали беспрерывные звонки, а супруге отправляли преимущественно СМС-сообщения с провокационными фразами вроде:

«Ну как у мужа дела? Ты, наверное, надеешься, что он тебе поможет?»

"Ребусы" вместо названия компании

По словам женщины, представитель фирмы отказался назвать организацию напрямую. Вместо этого он якобы придумывал «загадки», из которых она должна была догадаться, откуда поступают звонки.

Проверка и наказание

Сотрудники ГУФССП провели проверку и установили, что микрокредитная организация ООО МК «Диджитал Мани» нарушила действующее законодательство о коллекторской деятельности.
В результате компанию привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

