15.08.2025, 06:57

Алиев сделал новое заявление по поводу крушения самолета возле Актау

Новости Мира 0 997

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не рассматривает катастрофу самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане в декабре 2024 года как умышленное нападение. Вместе с тем он подчеркнул необходимость официального признания вины, наказания виновных и выплаты полной компенсации пострадавшим, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

Обстоятельства катастрофы

Самолет AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из которых погибли 38, включая семерых россиян.

По словам Алиева, лайнер получил повреждения от внешнего воздействия в районе Грозного, что привело к потере управления и трагедии.

Международные претензии Азербайджана

В июле 2025 года Алиев сообщил, что Азербайджан готовит документы для обращения в международные судебные инстанции против России в связи с крушением. Президент отметил, что Баку регулярно направляет запросы в российский Следственный комитет, но получает лишь стандартный ответ: «следствие продолжается». По мнению Алиева, такая позиция является контрпродуктивной и не способствует установлению истины.

Версия российских властей

Росавиация пояснила, что самолет не смог приземлиться в Грозном из-за тумана и низкой видимости на высоте 500 метров. Кроме того, в это время действовал план «Ковер», введенный из-за «террористических атак Украины».

Президент России Владимир Путин уточнил, что в Чечне отражали атаку беспилотников и работала система ПВО. После двух попыток посадки и предложенных альтернатив командир судна решил направиться в Казахстан. В результате лайнер рухнул возле аэропорта Актау.

Реакция России

В декабре 2024 года Владимир Путин позвонил Алиеву и принес извинения за трагический инцидент, отметив, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России.

