15.08.2025, 12:12

Ученые из США назвали самый полезный фрукт: не яблоки, не бананы — в 2 раза полезнее цитрусов

Новости Мира

Фрукты играют ключевую роль в поддержании здоровья. Они обеспечивают организм витаминами, минералами, клетчаткой и биологически активными веществами, способствуют нормальной работе пищеварительной системы, помогают регулировать обмен жиров и выводят из организма холестерин. Однако не все фрукты одинаково богаты полезными компонентами, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Исследование: 41 фрукт и овощ под микроскопом

Ученые из Университета Уильяма Патерсона (США) провели масштабный сравнительный анализ. В исследовании оценивались 41 фрукт и овощ, а главным критерием стали содержание витаминов, клетчатки и других ценных веществ.

Миф о яблоке и неожиданный лидер

Результаты работы оказались неожиданными. Яблоко, традиционно считающееся одним из главных символов здорового питания, не попало в число лидеров и даже уступило таким овощам, как морковь и тыква.

Первое место в рейтинге занял лимон. По совокупности питательной ценности и низкой калорийности этот цитрус оказался в два раза полезнее апельсина и лайма.

Чем уникален лимон

Лимон богат витамином С, флавоноидами и другими активными веществами, которые:

  • обладают противовоспалительным действием;

  • укрепляют иммунную систему;

  • защищают клетки от повреждений благодаря антиоксидантам;

  • стимулируют работу мозга;

  • помогают улучшить обмен веществ;

  • способствуют детоксикации организма.

Вывод

Хотя все фрукты полезны и важны для сбалансированного питания, лимон можно назвать настоящим чемпионом по концентрации ценных элементов. Его регулярное употребление в разумных количествах может стать одним из ключевых факторов укрепления здоровья.

