Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 17 августа

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредили о предстоящем сближении с Землей потенциально опасного астероида, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos

Размеры и траектория сближения

Речь идет о небесном теле 2025 PM, диаметр которого достигает 50 метров — примерно как 16-этажный дом. Согласно расчетам, 17 августа он пройдет на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты, то есть примерно в два раза дальше, чем Луна вращается вокруг Земли.

Почему астероид считают опасным

Из-за необычно близкого сближения с планетой 2025 PM внесен в список потенциально опасных объектов. Астероид был открыт лишь 1 августа 2025 года и относится к группе Апполонов — астероидов, чьи орбиты пересекают земную. Он состоит в основном из каменной породы и не содержит значительных запасов летучих веществ.

Однако, как предупреждают специалисты, слабая изученность объекта и особенности его орбиты оставляют вероятность, что при столкновении с другим небесным телом он может изменить траекторию и направиться к Земле.

Не первый подобный случай

Подобный астероид пролетит рядом с нашей планетой и в конце сентября. А история уже знает примеры последствий таких столкновений: примерно 50 лет назад 50-метровый метеорит упал в Аризоне, образовав знаменитый Аризонский кратер, который до сих пор является популярным туристическим объектом.