Загадочная активность «Радио Судного дня» перед встречей Путина и Трампа

За сутки до запланированной встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске зафиксирована необычная активизация легендарной коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото с сайта hibiny.ru

Два загадочных сигнала за день

По данным Telegram-канала «УВБ-76 логи», первый необычный сигнал прозвучал 14 августа в 13:05 по московскому времени. В эфире было зачитано слово «Марель».

Второй сигнал последовал в 18:33 того же дня и содержал слово «Стокотон».

Интересно, что эти же слова уже звучали в эфире станции в январе 2022 года, незадолго до начала СВО. Официального объяснения их значения нет, что лишь подогревает интерес к таинственной радиостанции.

Усиленные меры безопасности на Аляске

Полиция Анкориджа, где 15 августа должна пройти встреча лидеров США и России, заранее усилила меры безопасности. Силовики готовятся к возможным акциям протеста, в том числе от проукраинских активистов.

Что известно о «Жужжалке»

УВБ-76 начала вещание в конце 1970-х годов и с тех пор почти непрерывно транслирует монотонный гудящий сигнал. Иногда эфир прерывается короткими голосовыми сообщениями с набором слов или кодов.

Существует версия, что станция является частью советской, а затем российской системы «Мёртвая рука» — комплекса ядерного сдерживания, способного автоматически передать приказ на ответный удар в случае нападения.