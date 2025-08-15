Самая красивая женщина в мире сменила имидж

Қазақ тіліне аудару

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, ранее признанная самой красивой женщиной в мире, решилась на кардинальные перемены во внешности. Как сообщает Daily Mail, 28-летняя звезда подиума стала блондинкой, что стало неожиданным сюрпризом для ее поклонников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Светский выход в Лос-Анджелесе

Папарацци заметили Хадид во время ужина с друзьями в одном из заведений Лос-Анджелеса. Для выхода модель выбрала стильный и расслабленный образ: белый кроп-топ, джинсы с заниженной талией, легкую куртку в тон, солнцезащитные очки и светлые кеды.

На опубликованных кадрах отчетливо видно, что знаменитость сменила цвет волос, став блондинкой. Новый имидж стал заметным контрастом с привычным темным оттенком, к которому привыкли ее поклонники.

Тренд на смену внешности среди звезд

Белла Хадид — не единственная, кто этим летом решился на перемены во внешности. В начале августа певец Сергей Лазарев также обновил свой образ и решил выяснить у подписчиков, какой вариант им нравится больше — со щетиной или без.

Результаты опроса оказались однозначными: 68% респондентов выбрали вариант с растительностью на лице. Сам артист с юмором отреагировал на итоги, написав: «Да услышал я, услышал».