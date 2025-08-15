Названы новые рекомендации по лечению высокого давления

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) и Американский колледж кардиологии (ACC) обновили рекомендации по профилактике, диагностике и лечению артериальной гипертензии у взрослых. Результаты работы опубликованы в авторитетном журнале Hypertension, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Эксперты подчеркивают, что ключ к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний лежит в сочетании здорового образа жизни и при необходимости — раннего медикаментозного вмешательства. Основные рекомендации включают:
Снижение потребления соли;
Поддержание регулярной физической активности;
Контроль массы тела;
Управление стрессом.
Такой комплекс мер помогает не только снизить давление, но и уменьшить вероятность инфаркта, инсульта, сердечной и почечной недостаточности, а также когнитивных нарушений и деменции.
Одним из ключевых изменений стало внедрение калькулятора риска AHA PREVENT. Он позволяет оценить вероятность сердечно-сосудистых событий на 10 и 30 лет вперед. Это помогает врачам более точно подбирать профилактические и лечебные стратегии для пациентов с гипертонией.
Обновленные рекомендации включают расширенные указания по подбору лекарственной терапии, в том числе с возможным применением препаратов нового поколения. Среди них:
Агонисты GLP-1 у пациентов с сочетанием гипертонии и ожирения;
Препараты, направленные на раннее снижение систолического давления ниже 130 мм рт. ст.
Впервые руководство акцентирует внимание на влиянии давления на когнитивные функции. Достижение целевых значений давления на ранних стадиях может снизить риск снижения когнитивных способностей и деменции.
Особое внимание уделяется беременным женщинам с хронической гипертонией: эксперты рекомендуют более раннее начало лечения и профилактических мер.
Обновленное руководство призвано помочь врачам и пациентам достигать оптимальных значений артериального давления и сохранять здоровье сердца и мозга на долгие годы.
