Названы новые рекомендации по лечению высокого давления

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) и Американский колледж кардиологии (ACC) обновили рекомендации по профилактике, диагностике и лечению артериальной гипертензии у взрослых. Результаты работы опубликованы в авторитетном журнале Hypertension, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: LeventeGyori/Shutterstock/FOTODOM

Здоровый образ жизни — основа контроля давления

Эксперты подчеркивают, что ключ к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний лежит в сочетании здорового образа жизни и при необходимости — раннего медикаментозного вмешательства. Основные рекомендации включают:

Снижение потребления соли;

Поддержание регулярной физической активности;

Контроль массы тела;

Управление стрессом.

Такой комплекс мер помогает не только снизить давление, но и уменьшить вероятность инфаркта, инсульта, сердечной и почечной недостаточности, а также когнитивных нарушений и деменции.

Новый инструмент оценки риска — калькулятор AHA PREVENT

Одним из ключевых изменений стало внедрение калькулятора риска AHA PREVENT. Он позволяет оценить вероятность сердечно-сосудистых событий на 10 и 30 лет вперед. Это помогает врачам более точно подбирать профилактические и лечебные стратегии для пациентов с гипертонией.

Современные подходы к медикаментозной терапии

Обновленные рекомендации включают расширенные указания по подбору лекарственной терапии, в том числе с возможным применением препаратов нового поколения. Среди них:

Агонисты GLP-1 у пациентов с сочетанием гипертонии и ожирения;

Препараты, направленные на раннее снижение систолического давления ниже 130 мм рт. ст.

Артериальное давление и здоровье мозга

Впервые руководство акцентирует внимание на влиянии давления на когнитивные функции. Достижение целевых значений давления на ранних стадиях может снизить риск снижения когнитивных способностей и деменции.

Особое внимание уделяется беременным женщинам с хронической гипертонией: эксперты рекомендуют более раннее начало лечения и профилактических мер.

Цель обновленного руководства

Обновленное руководство призвано помочь врачам и пациентам достигать оптимальных значений артериального давления и сохранять здоровье сердца и мозга на долгие годы.