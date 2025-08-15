18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.87
632.01
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.08.2025, 18:49

Названы новые рекомендации по лечению высокого давления

Новости Мира 0 524

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) и Американский колледж кардиологии (ACC) обновили рекомендации по профилактике, диагностике и лечению артериальной гипертензии у взрослых. Результаты работы опубликованы в авторитетном журнале Hypertension, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: LeventeGyori/Shutterstock/FOTODOM
Фото: LeventeGyori/Shutterstock/FOTODOM

Здоровый образ жизни — основа контроля давления

Эксперты подчеркивают, что ключ к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний лежит в сочетании здорового образа жизни и при необходимости — раннего медикаментозного вмешательства. Основные рекомендации включают:

  • Снижение потребления соли;

  • Поддержание регулярной физической активности;

  • Контроль массы тела;

  • Управление стрессом.

Такой комплекс мер помогает не только снизить давление, но и уменьшить вероятность инфаркта, инсульта, сердечной и почечной недостаточности, а также когнитивных нарушений и деменции.

Новый инструмент оценки риска — калькулятор AHA PREVENT

Одним из ключевых изменений стало внедрение калькулятора риска AHA PREVENT. Он позволяет оценить вероятность сердечно-сосудистых событий на 10 и 30 лет вперед. Это помогает врачам более точно подбирать профилактические и лечебные стратегии для пациентов с гипертонией.

Современные подходы к медикаментозной терапии

Обновленные рекомендации включают расширенные указания по подбору лекарственной терапии, в том числе с возможным применением препаратов нового поколения. Среди них:

  • Агонисты GLP-1 у пациентов с сочетанием гипертонии и ожирения;

  • Препараты, направленные на раннее снижение систолического давления ниже 130 мм рт. ст.

Артериальное давление и здоровье мозга

Впервые руководство акцентирует внимание на влиянии давления на когнитивные функции. Достижение целевых значений давления на ранних стадиях может снизить риск снижения когнитивных способностей и деменции.

Особое внимание уделяется беременным женщинам с хронической гипертонией: эксперты рекомендуют более раннее начало лечения и профилактических мер.

Цель обновленного руководства

Обновленное руководство призвано помочь врачам и пациентам достигать оптимальных значений артериального давления и сохранять здоровье сердца и мозга на долгие годы.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…