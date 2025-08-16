Зеленский готов обсудить завершение войны с Трампом 18 августа в Вашингтоне

Қазақ тіліне аудару

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует встретиться с Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа, чтобы обсудить детали завершения войны. По его словам, около часа длилась недавняя беседа с американским лидером и проходила в формате один на один, после чего к диалогу присоединились европейские лидеры, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.