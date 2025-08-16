Зеленский готов обсудить завершение войны с Трампом 18 августа в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует встретиться с Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа, чтобы обсудить детали завершения войны. По его словам, около часа длилась недавняя беседа с американским лидером и проходила в формате один на один, после чего к диалогу присоединились европейские лидеры, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Зеленский отметил готовность Украины «максимально продуктивно работать ради мира» и поддержал предложение Трампа о трехсторонней встрече Украина – США – Россия. Он подчеркнул, что ключевые вопросы должны обсуждаться на уровне лидеров.
"Все детали по завершению убийств и окончанию войны намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа. Благодарен за приглашение", - сказал глава Украины.
Владимир Зеленский также подчеркнул важность участия европейских стран во всех этапах переговорного процесса с целью обеспечения безопасности.
"Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны относительно участия в гарантиях безопасности для Украины. Продолжаем координировать позиции со всеми партнёрами. Благодарю всех, кто помогает!" — добавил Зеленский.
Комментарии0 комментарий(ев)