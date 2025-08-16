Трамп назвал переговоры с Путиным на Аляске «очень успешными» и заговорил о мирном соглашении по Украине

Қазақ тіліне аудару

Президент США Дональд Трамп подвёл итоги встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая прошла на Аляске. По его словам, переговоры оказались «очень успешными и отличными», передает Lada.kz .

Фото из архива администрации президента РФ

Президент США сделал новое заявление на своей странице в соцсети TruthSocial.

«Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо, как и поздний ночной телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, включая высокоуважаемого генерального секретаря НАТО», — написал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что все стороны пришли к выводу: «лучший способ завершить эту ужасную войну между Россией и Украиной — это немедленное заключение мирного соглашения, а не временного прекращения огня».

Трамп также сообщил, что в понедельник Владимир Зеленский посетит Вашингтон и встретится с ним в Овальном кабинете. Если переговоры пройдут успешно, Белый дом готов организовать встречу с Путиным.

«Потенциально миллионы жизней будут спасены. Благодарю за внимание к этому вопросу», — отметил он.

Примечательно, что сразу после саммита Трамп дал интервью Fox News, где напомнил, что за время своего президентства «остановил пять войн» и намекнул, что подобные усилия могут быть достойны Нобелевской премии мира.