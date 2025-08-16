Учёные нашли механизм, который разделяет воспоминания в мозге

Қазақ тіліне аудару

Специалисты из Калифорнийского и Колумбийского университетов установили, что небольшой кластер нейронов в стволе мозга, отвечающий за внимание и бодрствование, также помогает мозгу разграничивать воспоминания, передаёт Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото Pixabay

Учёные с помощью функциональной МРТ и анализа движений зрачков изучали, как мозг реагирует на смену контекста при запоминании последовательностей изображений, сообщает журнал Neuron.

Оказалось, что во время так называемых «границ событий» — значимых переходов — голубое пятно иногда демонстрирует краткий всплеск активности. Это сопровождается разделением воспоминаний: события по разные стороны границы фиксируются в памяти как более независимые.

Чем сильнее активировался locus coeruleus, тем выраженнее был эффект, а также наблюдались изменения в гиппокампе — особенно в зубчатой извилине, которая отвечает за различение схожих воспоминаний. Дополнительное подтверждение дали замеры зрачков: при смене контекста они расширялись сильнее, что коррелировало с активностью голубого пятна.

Авторы подчёркивают, что результаты требуют подтверждения с использованием более точных методов. В дальнейшем они намерены изучить, может ли регулировка уровня возбуждения — с помощью дыхательных практик или медикаментов — восстановить нормальную сегментацию воспоминаний и улучшить работу памяти.

