Какие болезни может вызвать чай с сахаром, рассказала врач

Сладкий чай может спровоцировать чрезмерное употребление сахара, что связано с повышенным риском развития ожирения, сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем, передает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru» .

Roman_studio/Shutterstock/FOTODOM

Старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета, гастроэнтеролог Екатерина Титова отметила, что избыточное потребление сахара, безусловно, вредно для здоровья и может вызвать множество проблем.

- Оно связано с повышенным риском развития ожирения, сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем. Добавление сахара в чай увеличивает калорийность напитка и может способствовать потреблению избыточного количества сахара в течение дня. Рекомендуемая норма потребления сахара в день для взрослого человека составляет не более 25 граммов или 5–6 чайных ложек. Это касается как добавленного сахара, так и сахара, содержащегося в продуктах естественным образом, поэтому лучше максимально сократить количество сахара в чае, а лучше вообще от него отказаться», — отметила доктор.



Но этот напиток имеет и плюсы. По словам врача, небольшое количество сахара в чае может улучшить вкус напитка, что может стимулировать потребление большего количества жидкости в течение дня. Кроме того, небольшое количество сахара может дать быстрый прилив энергии, что может быть полезно в определенных ситуациях, при тяжелой физической или умственной работе, которые могли привести к гипогликемии.