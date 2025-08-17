18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.87
632.01
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.08.2025, 09:36

«Только вы можете вернуть детям смех»: опубликовано «письмо мира» Мелании Трамп к Путину

Новости Мира 0 410

Телеканал Fox News опубликовал текст послания первой леди США Мелании Трамп, которое она через своего супруга, президента Дональда Трампа, передала российскому лидеру Владимиру Путину. Обращение получило название «письмо мира» и посвящено судьбе детей, оказавшихся в условиях военного конфликта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Jeenah Moon/Reuters
Фото: Jeenah Moon/Reuters

Главная мысль: дети нуждаются в защите

В письме Мелания Трамп подчеркнула, что для каждого ребенка важнее всего любовь, безопасность и возможность развиваться.

«Как родители мы обязаны взращивать надежду следующего поколения. Как лидеры мы отвечаем за то, чтобы обеспечить будущее для всех детей», — написала она.

По словам первой леди, чистота и невинность, с которых начинается жизнь каждого ребенка, должны стоять выше политических и идеологических противоречий. Однако в реальности многие дети вынуждены молча бороться с угрозами, которые способны лишить их будущего.

Обращение к Путину

Мелания Трамп выразила уверенность, что именно российский президент обладает ключом к разрешению ситуации.

«Господин Путин, только вы можете вернуть им их звонкий смех», — отметила она.

По ее словам, для того чтобы защитить невинность детей, главе РФ достаточно «одного росчерка пера».

Контекст: война и судьбы детей

Как сообщили в Reuters, в письме упоминается проблема похищения детей в зоне боевых действий на Украине. Также предполагалось, что Мелания Трамп могла косвенно призвать к прекращению обстрелов, затрагивающих мирное население.

Реакция Запада

Западные СМИ отметили неожиданную активность первой леди США в украинском вопросе. Журналисты подчеркнули, что ее позиция может быть связана с личным опытом жизни за «железным занавесом».

Некоторые обозреватели уже назвали Меланию Трамп «неожиданным союзником» президента Украины Владимира Зеленского. При этом подчеркивается, что ее влияние на президента Дональда Трампа может оказать дополнительное воздействие на ход переговоров и позиции Вашингтона.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира