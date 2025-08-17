Кинолог рассказал, с какими страхами помогают бороться собаки

Собаки давно стали не просто компаньонами, но и помощниками в борьбе со стрессом и некоторыми фобиями, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По словам эксперта, особую роль в этом играют собаки-канистерапевты, которые помогают справиться с депрессией, тревожными расстройствами и посттравматическим стрессовым расстройством. Прогулки с питомцем могут эффективно снизить тревогу при социофобии, агрофобии и даже помочь людям, страдающим от страха одиночества (аутофобии), сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что сегодня роль собаки выходит далеко за рамки охранных или охотничьих функций — животные всё чаще выступают членами семьи и незаменимыми помощниками в преодолении психологических трудностей.
Он рассказал, что именно поэтому в мире появились собаки-канистерапевты. «Они успешно помогают людям в разных сложных ситуациях: при депрессии, тревожных расстройствах, ПТСР. Есть даже истории, когда специально обученные животные оказывали положительное влияние на детей с дислексией и аутизмом. Ваша собака действительно способна на многое», — подчеркнул Голубев.
Кинолог назвал несколько фобий, с которыми питомец может помочь справиться:
Социофобия: людям, испытывающим страх социальных взаимодействий и боящимся негативной оценки, рекомендовано гулять с собакой и посещать общественные места. Голубев объяснил, что контакты с другими собаководами возникают естественно и без давления, что постепенно снижает тревожность и облегчает общение.
Агорафобия: людям, боящимся людных или открытых пространств и часто ограничивающим свою активность лишь малой территорией, собака может служить своего рода «сопровождающим». Начинать можно с коротких прогулок во дворе с щенком, постепенно расширяя маршрут — это помогает преодолеть страх и снова выходить в мир.
Аутофобия (страх одиночества): при этой фобии человек чувствует тревогу и негативные ассоциации при мысль о нахождении в одиночестве. Голубев отметил, что несмотря на относительную недолговечность собачьей жизни, хозяину легко обрести надежду в преданности питомца «до конца его дней». Регулярные прогулки также способствуют расширению круга общения, а возможно, помогут найти новый круг друзей или даже вторую половинку.
Кинофобия (боязнь собак): парадоксально, но именно приобретение щенка может стать ключом к исцелению от страха перед собаками. Однако лечение таким способом должно быть постепенным и подготовленным. Голубев советует подумать, что именно пугает — возможно, это бездомные или крупные животные — и выбрать вначале питомца более подходящего характера. Позже, изучая его темперамент, человек может пересмотреть свои взгляды: «здоровое и воспитанное животное никогда не нападёт без причины. Иногда оно само боится вас не меньше».
Мизофобия (боязнь загрязнений, грязи): даже собаки, которые не отличаются аккуратностью и любят поиграть в мусоре, могут оказывать терапевтический эффект. Голубев отметил, что заведомо вреда от того, что питомец прошёлся грязными лапами по ковру, не происходит. Это может помочь человеку постепенно снизить тревогу, связанную с чистотой, при этом не игнорируя гигиену — небольшие огрехи обычно не несут опасности.
Комментарии0 комментарий(ев)