Кинолог рассказал, с какими страхами помогают бороться собаки

Собаки давно стали не просто компаньонами, но и помощниками в борьбе со стрессом и некоторыми фобиями, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По словам эксперта, особую роль в этом играют собаки-канистерапевты, которые помогают справиться с депрессией, тревожными расстройствами и посттравматическим стрессовым расстройством. Прогулки с питомцем могут эффективно снизить тревогу при социофобии, агрофобии и даже помочь людям, страдающим от страха одиночества (аутофобии), сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото pixabay.com

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что сегодня роль собаки выходит далеко за рамки охранных или охотничьих функций — животные всё чаще выступают членами семьи и незаменимыми помощниками в преодолении психологических трудностей.

Он рассказал, что именно поэтому в мире появились собаки-канистерапевты. «Они успешно помогают людям в разных сложных ситуациях: при депрессии, тревожных расстройствах, ПТСР. Есть даже истории, когда специально обученные животные оказывали положительное влияние на детей с дислексией и аутизмом. Ваша собака действительно способна на многое», — подчеркнул Голубев.

Кинолог назвал несколько фобий, с которыми питомец может помочь справиться: