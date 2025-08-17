Названы пять фраз на собеседовании, которые уничтожают первое впечатление о вас

Собеседование — это не просто формальность, а возможность проявить себя как профессионала и убедить работодателя, что именно вы подходите на вакансию. По словам Дмитрия Чернышова, HR-директора консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО» и практикующего психолога, важно избегать речевых ошибок, которые могут поставить под сомнение вашу компетентность и мотивацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Эксперт выделил пять типичных фраз, способных разрушить первое впечатление.
Такие формулировки создают образ кандидата, который фокусируется на усилиях, а не на результатах. Подсознательно они ассоциируются с неудачей и низкой эффективностью.
Как правильно: вместо рассказов о стараниях приводите конкретные достижения. Например:
«Внедрил систему электронного документооборота, сократив время обработки заявок на 30%».
Эта фраза без примеров звучит как признание отсутствия необходимых навыков. Работодатель ищет специалиста, который принесёт пользу сразу, а не в будущем.
Как правильно: докажите словами и фактами. Пример:
«Освоил новую программу за 10 дней и на второй неделе увеличил конверсию лидов на 18% благодаря оптимизации скриптов».
Отсутствие интереса к деталям вакансии производит впечатление равнодушия или неподготовленности.
Как правильно: проявите вовлеченность, задав уточняющие вопросы:
о задачах на первые три месяца,
о ключевых показателях эффективности,
о текущих вызовах команды,
о возможностях профессионального обучения.
Такой ответ на критику или сложный вопрос сигнализирует о негибкости и нежелании развиваться. Работодатель воспринимает это как «красный флаг».
Как правильно: признайте зоны роста и покажите прогресс. Пример:
«Раньше я был чрезмерно прямолинейным, но сейчас развиваю дипломатичность и умение находить компромиссы».
Безоговорочное согласие на любые условия — будь то зарплата или график — может выглядеть как отчаяние или неосознанность собственной ценности.
Как правильно: обозначьте разумные ожидания и гибкость. Например:
«Исходя из моего опыта в digital-маркетинге и ROI выше 150%, я рассчитываю на зарплату 140–160 тысяч рублей».
«Для меня предпочтителен удалённый формат, но открыт к гибридному варианту 1–2 дня в офисе».
Главная ошибка — говорить плохо о бывшем работодателе или коллегах. Даже если уход был связан с объективными причинами, это рисует кандидата конфликтным человеком.
Как правильно: сохраняйте нейтральность и делайте акцент на будущем. Например:
«После реорганизации проекта ищу стабильную команду».
«Были разные взгляды на методы работы. Ценю полученный опыт, но хочу развиваться в среде, где востребована моя инициативность».
Каждое слово на собеседовании должно подтверждать вашу ценность как специалиста. Чернышов советует:
говорить о результатах, а не усилиях,
подкреплять навыки конкретными примерами,
задавать осмысленные вопросы,
демонстрировать готовность к развитию,
знать и аргументировать свою стоимость на рынке.
«Собеседование — это не экзамен, а переговоры», — подытожил эксперт.
