Названы пять фраз на собеседовании, которые уничтожают первое впечатление о вас

Собеседование — это не просто формальность, а возможность проявить себя как профессионала и убедить работодателя, что именно вы подходите на вакансию. По словам Дмитрия Чернышова, HR-директора консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО» и практикующего психолога, важно избегать речевых ошибок, которые могут поставить под сомнение вашу компетентность и мотивацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ARMMY PICCA/Shutterstock/FOTODOM

Эксперт выделил пять типичных фраз, способных разрушить первое впечатление.

1. «Я старался», «пытался», «пробовал»

Такие формулировки создают образ кандидата, который фокусируется на усилиях, а не на результатах. Подсознательно они ассоциируются с неудачей и низкой эффективностью.

Как правильно: вместо рассказов о стараниях приводите конкретные достижения. Например:

«Внедрил систему электронного документооборота, сократив время обработки заявок на 30%».

2. «Я быстро обучаемый»

Эта фраза без примеров звучит как признание отсутствия необходимых навыков. Работодатель ищет специалиста, который принесёт пользу сразу, а не в будущем.

Как правильно: докажите словами и фактами. Пример:

«Освоил новую программу за 10 дней и на второй неделе увеличил конверсию лидов на 18% благодаря оптимизации скриптов».

3. «У меня нет вопросов»

Отсутствие интереса к деталям вакансии производит впечатление равнодушия или неподготовленности.

Как правильно: проявите вовлеченность, задав уточняющие вопросы:

о задачах на первые три месяца,

о ключевых показателях эффективности,

о текущих вызовах команды,

о возможностях профессионального обучения.

4. «У меня такой характер»

Такой ответ на критику или сложный вопрос сигнализирует о негибкости и нежелании развиваться. Работодатель воспринимает это как «красный флаг».

Как правильно: признайте зоны роста и покажите прогресс. Пример:

«Раньше я был чрезмерно прямолинейным, но сейчас развиваю дипломатичность и умение находить компромиссы».

5. «Согласен на всё»

Безоговорочное согласие на любые условия — будь то зарплата или график — может выглядеть как отчаяние или неосознанность собственной ценности.

Как правильно: обозначьте разумные ожидания и гибкость. Например:

«Исходя из моего опыта в digital-маркетинге и ROI выше 150%, я рассчитываю на зарплату 140–160 тысяч рублей».

«Для меня предпочтителен удалённый формат, но открыт к гибридному варианту 1–2 дня в офисе».

Опасность негатива о прошлой работе

Главная ошибка — говорить плохо о бывшем работодателе или коллегах. Даже если уход был связан с объективными причинами, это рисует кандидата конфликтным человеком.

Как правильно: сохраняйте нейтральность и делайте акцент на будущем. Например:

«После реорганизации проекта ищу стабильную команду».

«Были разные взгляды на методы работы. Ценю полученный опыт, но хочу развиваться в среде, где востребована моя инициативность».

Главное правило

Каждое слово на собеседовании должно подтверждать вашу ценность как специалиста. Чернышов советует:

говорить о результатах, а не усилиях,

подкреплять навыки конкретными примерами,

задавать осмысленные вопросы,

демонстрировать готовность к развитию,

знать и аргументировать свою стоимость на рынке.

«Собеседование — это не экзамен, а переговоры», — подытожил эксперт.