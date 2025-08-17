На Солнце почти исчезли пятна: что это значит для Земли

Қазақ тіліне аудару

На обращённой к Земле стороне Солнца почти полностью исчезли пятна, что свидетельствует о снижении солнечной активности. Это явление связано с завершением 25-го солнечного цикла, который начался в декабре 2019 года. В ближайшие дни ожидается полное отсутствие солнечных вспышек, что может повлиять на космическую погоду, сообщает Lada.kz со ссылкой на russian.rt.

Фото pixabay.com

Солнечные пятна — это области на Солнце, где магнитное поле особенно сильно, что приводит к снижению температуры в этих местах. Количество и распределение пятен на Солнце служат индикатором уровня солнечной активности. Солнечные циклы, в течение которых наблюдается увеличение и уменьшение числа пятен, имеют период около 11 лет.

Завершение текущего цикла может привести к снижению интенсивности солнечных вспышек и корональных выбросов массы, что, в свою очередь, может повлиять на космическую погоду и условия на Земле. Однако такие изменения обычно не представляют угрозы для жизни на планете.