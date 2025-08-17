Ученые выяснили, почему у диабетиков чаще возникают тромбы в сосудах

Қазақ тіліне аудару

Исследователи из Центра Чарльза Перкинса при Сиднейском университете выяснили, почему люди с диабетом второго типа чаще сталкиваются с образованием тромбов в сосудах. Результаты работы опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JCI), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: BOKEH STOCK/Shutterstock/FOTODOM

«Пациенты с диабетом второго типа подвержены повышенному риску формирования тромбов — сгустков крови, которые могут блокировать сосуды. Разрушение таких тромбов иногда приводит к инфаркту или инсульту», — отметил руководитель исследования, доцент Марк Ларанс.

Роль белка SEC61B в тромбообразовании

Ученые установили, что у диабетиков в тромбоцитах — клетках крови, отвечающих за свертываемость — наблюдается повышенный уровень белка SEC61B.

Эксперименты на мышах и человеческих клеточных линиях показали, что этот белок нарушает баланс кальция внутри клеток. В результате тромбоциты легче слипаются, образуя опасные сгустки, повышающие риск тромбоза.

Блокировка SEC61B снижает опасность тромбов

Команда исследователей протестировала эффект антибиотика анизомицина, который блокирует SEC61B. Оказалось, что его применение уменьшает слипание тромбоцитов как в крови человека, так и у животных.

Применение протеомики подтвердило, что SEC61B способствует утечке кальция из внутриклеточных депо, повышая реактивность тромбоцитов и усиливая их склонность к формированию тромбов.

Перспективы терапии для диабетиков

По словам ученых, разработки препаратов, нацеленных на SEC61B, находятся пока на ранней стадии.

Доклинические испытания на животных могут начаться в течение одного-двух лет.

Потенциальные методы лечения для людей с диабетом могут появиться в течение следующего десятилетия.

Исследование открывает новые пути для предотвращения опасных осложнений диабета, таких как инфаркт и инсульт, через контроль активности тромбоцитов.