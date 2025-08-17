18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.87
632.01
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.08.2025, 18:15

Ученые выяснили, почему у диабетиков чаще возникают тромбы в сосудах

Новости Мира 0 402

Исследователи из Центра Чарльза Перкинса при Сиднейском университете выяснили, почему люди с диабетом второго типа чаще сталкиваются с образованием тромбов в сосудах. Результаты работы опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JCI), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: BOKEH STOCK/Shutterstock/FOTODOM
Фото: BOKEH STOCK/Shutterstock/FOTODOM

«Пациенты с диабетом второго типа подвержены повышенному риску формирования тромбов — сгустков крови, которые могут блокировать сосуды. Разрушение таких тромбов иногда приводит к инфаркту или инсульту», — отметил руководитель исследования, доцент Марк Ларанс.

Роль белка SEC61B в тромбообразовании

Ученые установили, что у диабетиков в тромбоцитах — клетках крови, отвечающих за свертываемость — наблюдается повышенный уровень белка SEC61B.

Эксперименты на мышах и человеческих клеточных линиях показали, что этот белок нарушает баланс кальция внутри клеток. В результате тромбоциты легче слипаются, образуя опасные сгустки, повышающие риск тромбоза.

Блокировка SEC61B снижает опасность тромбов

Команда исследователей протестировала эффект антибиотика анизомицина, который блокирует SEC61B. Оказалось, что его применение уменьшает слипание тромбоцитов как в крови человека, так и у животных.

Применение протеомики подтвердило, что SEC61B способствует утечке кальция из внутриклеточных депо, повышая реактивность тромбоцитов и усиливая их склонность к формированию тромбов.

Перспективы терапии для диабетиков

По словам ученых, разработки препаратов, нацеленных на SEC61B, находятся пока на ранней стадии.

  • Доклинические испытания на животных могут начаться в течение одного-двух лет.

  • Потенциальные методы лечения для людей с диабетом могут появиться в течение следующего десятилетия.

Исследование открывает новые пути для предотвращения опасных осложнений диабета, таких как инфаркт и инсульт, через контроль активности тромбоцитов.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира