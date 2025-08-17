Ученые выяснили, почему у диабетиков чаще возникают тромбы в сосудах

Исследователи из Центра Чарльза Перкинса при Сиднейском университете выяснили, почему люди с диабетом второго типа чаще сталкиваются с образованием тромбов в сосудах. Результаты работы опубликованы в Journal of Clinical Investigation (JCI), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
«Пациенты с диабетом второго типа подвержены повышенному риску формирования тромбов — сгустков крови, которые могут блокировать сосуды. Разрушение таких тромбов иногда приводит к инфаркту или инсульту», — отметил руководитель исследования, доцент Марк Ларанс.
Ученые установили, что у диабетиков в тромбоцитах — клетках крови, отвечающих за свертываемость — наблюдается повышенный уровень белка SEC61B.
Эксперименты на мышах и человеческих клеточных линиях показали, что этот белок нарушает баланс кальция внутри клеток. В результате тромбоциты легче слипаются, образуя опасные сгустки, повышающие риск тромбоза.
Команда исследователей протестировала эффект антибиотика анизомицина, который блокирует SEC61B. Оказалось, что его применение уменьшает слипание тромбоцитов как в крови человека, так и у животных.
Применение протеомики подтвердило, что SEC61B способствует утечке кальция из внутриклеточных депо, повышая реактивность тромбоцитов и усиливая их склонность к формированию тромбов.
По словам ученых, разработки препаратов, нацеленных на SEC61B, находятся пока на ранней стадии.
Доклинические испытания на животных могут начаться в течение одного-двух лет.
Потенциальные методы лечения для людей с диабетом могут появиться в течение следующего десятилетия.
Исследование открывает новые пути для предотвращения опасных осложнений диабета, таких как инфаркт и инсульт, через контроль активности тромбоцитов.
Комментарии0 комментарий(ев)